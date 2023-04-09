Türkiye İş Bankası faizsiz kredi dağıtıyor! Başvurana hemen nakit ödeme var..

Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası yeni kredi kampanyasını duyurdu. Türkiye İş Bankası, bu yıl yeni müşterisi olan veya ürün ve hizmet kullanımını aktifleştiren gerçek kişi tacirlere ve KOBİ'lere "Hoş Geldin Kredisi" ile sıfır faizli kredi imkânı sunacağını ilan etti.

İş Bankası tarafından sunulan kredinin detayları da belli oldu.

KREDİDEN NASIL YARARLANILACAK?

Bankadan yapılan yazılı açıklamada kredi kampanya 50.000 TL'ye kadar, 12 ay vadeli, %0 faizli kredi imkanı tanınacağı belirtildi.

Başvurular ne zaman sona erecek?

Banka açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"1 yıl boyunca İnternet Şubesi ve İşCep kanallarımızdan yapılabilecek 100 adet havale ve 100 adet EFT işlemi, 2 adet 10 yapraklı çek karnesi, 10 adet çek tahsilatı içeren Hoş Geldin paketi ücretsiz.

Bankamızla 2023 yılında çalışmaya başlayan/başlayacak ya da interaktif iken aktifleşen Esnaf ve KOBİ’lerimizin işleriyle ilgili nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bankamızın sunduğu kredidir.

Kampanyaya başvurular 28 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir.

"Hoş geldin kredisi"

Asgari 3 ay, azami 12 ay vadeye kadar kredi başvurusunda bulunulabilir.

1 yıl boyunca İnternet Şubesi ve İşCep kanallarımızdan yapılabilecek 100 adet havale ve 100 adet EFT işlemi, 2 adet 10 yapraklı çek karnesi, 10 adet çek tahsilatı ücretsiz olan Hoş Geldin paketi, Hoş Geldin kredisi kullanımını takip eden hafta tanımlanacaktır.

Sadece Hoş Geldin kredisi kullanan müşterilerimiz Hoş Geldin Paketinden faydalanabilir.​

Hoş Geldin paketi kapsamında verilen ücretsiz çek karnesinde değerli kağıt bedeli alınmaktadır.

Kampanya kapsamında taksit ödemeli ticari krediler 50.000 TL’ye kadar, 12 aya varan vade ile sınırlıdır.

Kredi talepleri ve paket tanımı için son karar İş Bankası tarafından verilecektir.

İş Bankası, kredi talebini reddetme ya da gerekli gördüğü takdirde farklı şartlarda kredi tahsis etme ve teminat talep etme hakkına sahiptir. "