Şerbetin ölçüsü böyle yapılırsa şaşmıyor! Bardak bardak içiliyor..
Ramazan ayında en sevilen içeceklerden biri de ramazan şerbeti. Peki ramazan şerbeti nasıl yapılır? İşte Ramazan şerbeti yaparken bilmeniz gerekenler.
Ramazan ayına özel susuzluğunuzu giderecek, kan şekerinizi düzenleyecek ve sindirimi düzenleyecek bir içecektir şerbet. Osmanlıdan günümüze miras kalan ev yapımı içeceklerin baş tacı olan şerbetler, renk ve tatlarını kuru/taze meyvelerin yanı sıra baharatlardan aldıktan sonra sofralarımıza da konuk oluyor.
RAMAZAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?
Tarçınlı Osmanlı Şerbeti tarifi
MALZEMELER
2 Tarçın
1 litre su
5 Karanfil
20 gr toz şeker
NASIL YAPILIR?
1 litre suya 2 çubuk tarçın.
20 gr toz şeker 5 karanfil ekleyin ve 20-25 dakika kaynatın.
Dilerseniz yarım elma, ayva ve armut (sevdiğiniz meyve de olabilir) içine ekleyebilirsiniz.
Kaynattıktan sonra süzün.
Sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz.
Hibiskus Şerbeti tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı kurutulmuş hibiskus
1 litre su
20 gr fesleğen tohumu
2 yemek kaşığı şeker (Arzu ettiğiniz kadar)
1 çubuk tarçın
2 adet karanfil
NASIL YAPILIR?
Derin bir tencereye suyu koyup kaynatma noktasına gelince şekeri ekleyin 5 dakika kaynadıktan sonra, diğer malzemeleri de ekleyerek yaklaşık 8 – 10 dakika kaynattıktan sonra süzün ve soğumaya bırakın.
Soğuk servis yapın.
Kaynak: Habertürk - Fotoğraf: Youtube ( Gurbet'in mutfağı )