Şerbetin ölçüsü böyle yapılırsa şaşmıyor! Bardak bardak içiliyor..

Ramazan ayına özel susuzluğunuzu giderecek, kan şekerinizi düzenleyecek ve sindirimi düzenleyecek bir içecektir şerbet. Osmanlıdan günümüze miras kalan ev yapımı içeceklerin baş tacı olan şerbetler, renk ve tatlarını kuru/taze meyvelerin yanı sıra baharatlardan aldıktan sonra sofralarımıza da konuk oluyor.

RAMAZAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Tarçınlı Osmanlı Şerbeti tarifi



MALZEMELER



2 Tarçın

1 litre su

5 Karanfil

20 gr toz şeker



NASIL YAPILIR?



1 litre suya 2 çubuk tarçın.

20 gr toz şeker 5 karanfil ekleyin ve 20-25 dakika kaynatın.

Dilerseniz yarım elma, ayva ve armut (sevdiğiniz meyve de olabilir) içine ekleyebilirsiniz.

Kaynattıktan sonra süzün.

Sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz.



Hibiskus Şerbeti tarifi



MALZEMELER



Yarım su bardağı kurutulmuş hibiskus

1 litre su

20 gr fesleğen tohumu

2 yemek kaşığı şeker (Arzu ettiğiniz kadar)

1 çubuk tarçın

2 adet karanfil



NASIL YAPILIR?



Derin bir tencereye suyu koyup kaynatma noktasına gelince şekeri ekleyin 5 dakika kaynadıktan sonra, diğer malzemeleri de ekleyerek yaklaşık 8 – 10 dakika kaynattıktan sonra süzün ve soğumaya bırakın.

Soğuk servis yapın.

Kaynak: Habertürk - Fotoğraf: Youtube ( Gurbet'in mutfağı )