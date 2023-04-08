Deprem korkusu nedeniyle İstanbul'dan herkesin kaçtığı ilde ev bulunamıyor!

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler Türkiye genelinde büyük acılara neden oldu. Büyük depremin beklendiği İstanbul'da ise çok sayıda vatandaş kenti terk etmeye başladı.

Risksiz kentlere çok sayıda vatandaş göçmeye başladı.

Dünya Gazetesi'nden Nurdoğan Arslan Ergün'ün haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tekrar gündeme gelen olası İstanbul depremi, emlak piyasasını da karıştırdı.

Fay hattından uzak sağlam ev arayışı fiyatları zirveye taşırken alım gücünün düşmesi nedeniyle İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa’nın ifadesiyle “Tabela fiyatları arttı işlem hacmi düştü.” Nitekim TÜİK’in şubat ayı rakamlarında da konut satışları yüzde 18’lere varan oranda bir düşüş göstermişti.

İstanbul’da deprem söylentileri nedeniyle kentten göç de hızlanırken Edirne, Kırklareli gibi iller ön plana çıkmıştı. Ancak Nizamettin Aşa, şu anda İstanbul’dan en fazla göç alan ili Muğla olarak işaret etti. Muğla-Bodrum yaz sezonun da yaklaşmasıyla yoğun göç alırken bölgenin sadece İstanbullu değil Rus vatandaşların da ilgi odağı olduğu görülüyor.

Yıllık kiralamaya konut kalmadı



Kiralık ya da satılık evin kalmadığı Bodrum’da dikkat çeken bir konu da ev sahiplerinin yıllık yerine sezonluk kiracı tercih etmesi.

Muğla merkezin tamamen dolduğunu açıklayan Muğla Emlak Müşavirleri Meslek Odası Başkanı Ziya Ercan, fiyat yüksekliği nedeniyle satış hareketliliği da yaşanmadığını kaydetti.

Ercan, “Ev soran çok ama ev yok, olanın da fiyatları çok yüksek. Kredi de yok. O nedenle çok satış hareketliliği yaşanmıyor. Muğla'da şu anda kiralık ev sıkıntısı çok büyük. Yani kira artışından ziyade ev yok. Satılıklarda da rakamlar bir hayli yüksek. Temel sıkıntı konut üretecek arsa olmamasında” dedi.