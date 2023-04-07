En utangaç 4 burç! Onlar hiç özgür değiller ve çok sıkıcılar..

Bazı insanlar gerçekten çok utangaç olmakta. Öyle ki onlarla bir yere gitmek ve bir ortama ayak uydurmak çok zor.

Utangaç oldukları kadar sıkıcı da olabiliyorlar. Posta'da yer alan bir içerikte; En sıkıcı 4 burçla ilgili detaylara yer verildi.

Yapılan araştırmada ''Yengeç, Başak, Oğlak ve Balık'' burcunun en utangaç burçlar olduğu belirlendi.

1-YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu olan kişiler çok güvensiz olabilirler. Bu sebeple sosyalleşmek ve insanlarla çok fazla iletişim kurmak istemezler. Özellikle yeni insanlar arasında çok huzursuz olurlar ve hemen bu ortamdan kaçmanın yollarını ararlar. Asla bir insana güvenebileceklerini akıllarından bile geçirmezler. Yengeç burcu olan kişilerin güvensiz ve hassas tavrı onların içe kapanık olmasına sebep olur.

2-BAŞAK BURCU



Birileri onları dışarı çıkıp insanlarla tanışmaları için acımasızca zorlamadıkça, tüm zamanlarını seve seve evlerinde geçirirler. Başaklar yeni insanlarla konuşmaktan nefret eder. İnsanlara kolay kolay açılmayı sevmezler. Bütün işleri sessizce halletmeye çalışırlar. Bu sebeple yalnız olmak onlara her zaman sosyalleşmekten daha iyi gelir.

3-OĞLAK BURCU



Oğlak burcu olan kişiler kendi işlerine karışılmasını asla sevmez. Oğlak burçları yapıları gereği iş hayatına ve çalışma düşkün olur. Onlar kendi iş dünyalarında mutluluğu ararlar.

Oğlak burçları sosyal aktivitelere kendilerini şımartmazlar çünkü bunun zaman kaybı olduğunu düşünürler. Oğlak burçları, köşede kalmayı ve bir işi çok fazla öne çıkmadan halletmeyi severler.

4-BALIK BURCU



Balık burcu olan kişiler genellikle duygusal ve kırılgan özellikleriyle bilinir. Balık burcu olan kişiler kendilerini rahatsız hissedecekleri bir ortamda bulunmayı asla istemez. Böyle bir ortamda bulunmak zorunda kaldıklarından gergin ve endişeli olurlar.

Balık burçları, diğer insanlara güvenmekte zorlanırlar. Bu yüzden çoğu zaman çok utangaç, içine kapanık ve garip görünürler.