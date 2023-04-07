Musluktaki inatçı lekeleri ve kireci yok ediyor! Kireçlenmiş muslukları yeni gibi yapıyor!

Evlerimizde her gün kullandığımız musluklar, hem olası tıkanıklar hem de hijyen için çok çok önemlidir. Bize her gün temiz suyu sağlayan musluklar zaman zaman kötü koku ve kireçlenme gibi sorunlar oluşturmaktadır. Bu gibi sorunlarda aklınıza ilk olarak kimyasal çözümler gelebilir çoğu zaman. Peki kimyasal sevmiyor ve kullanmak istemiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Evde kullanacağınız doğal yöntemlerle bu sorununuzu kısa sürede giderebilirsiniz. İşte işinize yarayacak o yöntemler:

Mynet'te yer alan bir içerikte; Muslukları ayna gibi yapan yöntemler paylaşıldı.

LİMONDAN VAZGEÇMEYİN!



Limon barındırdığı asit sayesinde musluklarınızda bulunan kireçleri yok eder ve göz alıcı bir parlaklık sağlar. Limonu ikiye bölüp ardından musluğun kararan bölümlerine sıkarak kullanabilirsiniz. Ya da su ve limon suyunu karıştırarak temiz bir beze bu sıvıyı dökün. Daha sonra musluğu bu bezle sararak üzerini bir streç ile sarın. En az 1 saat süre bekleterek bir fırça yardımı ile musluğu iyice fırçalayın. Bol su ile durulayarak kurutun. Sonunda istediğiniz görüntüye kavuşacaksınız.

UN



Evet, yanlış duymadınız. Neredeyse her evde bulunan un ile musluklarınıza eski parlaklığını tekrar kazandırabilirsiniz. Un ile istediğiniz sonucu elde edebilmek için musluklarınızın tamamen kuru olduğundan emin olmalısınız. Daha sonra musluğun üzerine bir miktar unu serpiştirerek yumuşak bir bez ile musluk parlayana kadar ovalayın. Bir süre sonra döktüğünüz un tamamen kaybolacak ve kireç lekelerinden kurtulan, parlak bir musluğa sahip olacaksınız.

DİŞ MACUNU



Diş macunu, sağlıklı ve güzel dişlere sahip olmanızı sağladığı gibi muslukluklarınızı temizlemek için de mükemmel bir çözümdür. Diş macununu musluğun üzerine sıkarak yumuşak ve pürüzsüz bir bez ile iyice ovalayın. 1-2 dakika ovaladıktan sonra musluğu durulayın. Musluklarınız pırıl pırıl görüntüsüne tekrar kavuştuğunu göreceksiniz. Eğer altın veya bronz bir musluğunuz varsa bu yöntemi önermiyoruz.

KARBONAT



Çok iyi bir leke çıkarıcı olan karbonat musluk temizliğinde güvenle kullanabileceğiniz en iyi doğal malzemeler arasında yer alır. Bir fırçanın üzerine karbonat dökerek musluğunuzu ovalayın ve sonrasında soğuk su ile durulayın. Bu işlemi 10 dakika boyunca uygulayarak sonucun kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Sıra tertemiz ve ışıl ışıl muslukların keyfini çıkarmakta...

SİRKE



Limon gibi etkisi oldukça yüksek olan sirke de musluk temizliğinde tercih edebileceğiniz bir diğer doğal seçenek olarak yerini alır. Asitli yapısı, kireç ve tortuların musluğunuzdan temizlenmesine yardımcı olur. Karbonatın üzerine sirke dökerek tepkime oluşmasını sağlayabilir ve tıkanmış musluk filtrelerinin açılmasını da sağlayabilirsiniz. İleri derece kireçlenme sorunu yaşıyorsanız bir balonun içerisine sirke doldurarak balonu musluk ağzına yani filtresine geçirip ardından 1 gece bekletin. Sonrasında bir fırça yardımı ile tüm kalıntıları temizleyebilirsiniz.