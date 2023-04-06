Kanal D dizisinde sarsıcı ayrılık! Apar topar kadrodan çıkışı yapıldı..

İclal Aydın; Reha Özcan; Özgü Kaya; Almila Ada; Melisa Berberoğlu gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kanal D dizisi ''Üç Kız Kardeş'' ayrılık şokuyla sarsıldı.

Kanal D dizisinde sarsıcı ayrılık! Apar topar kadrodan çıkışı yapıldı..

Üç Kız Kardeş dizisi Salı Akşamlarına damga vurmaya devam ederken kadrodan flaş bir ayrılık haberi geldi. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Üç Kız Kardeş dizisi salı akşamlarının reytinglerine damga vurmaya devam ediyor. İlgiyle izlenen Süreç Film imzalı dizinin yeni bölümde bir veda yaşanacak. Ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan diziden “Mesut” rolüne hayat veren Demircan Kaçel ayrılacak.

45. bölümde diziden çıkacak olan başarılı oyuncu Netflix’in “Kuş Uçuşu” dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplamıştı. Ay Yapım imzalı dizide ofisboy Yusuf karakterine hayat veren Demircan Kaçel’in henüz seyirciyle buluşmayan 2. ve 3. sezonda rolü iyice artıyor ve ana karakterlerden biri olarak hikâyeye yön veriyor. Şu günlerde “Kuş Uçuşu”nun 3. sezonu çekiliyor.

Kanal D dizisinde sarsıcı ayrılık! Apar topar kadrodan çıkışı yapıldı.. - Resim : 1

Demircan Kaçel kimdir?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu. 1999, İstanbul doğumlu. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesini bitirdikten sonra Folkart Academy Tiyatro Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.

Tiyatro çalışmaları yanı sıra kamera önü oyunculuğuna 2019 yılında yayınlanan Tek Yürek dizisinde yer alarak başladı. 2021’de Mavera ve Yalancılar ve Mumları dizilerinde oynadı. 2022’de rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Mesut karakterini canlandırdı. Yeni projelerde eyer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Cyrano De Bergerac / Christian - 2020

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kuş Uçuşu (Yusuf Tunca, TV Dizisi 2022)

Üç Kız Kardeş (Mesut, TV Dizisi 2022)

Yalancılar ve Mumları (Metin, TV Dizisi 2021)

Mavera: Hace Ahmed Yesevi (Yalgız, TV Dizisi 2021)

Tek Yürek (TV Dizisi 2019)

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