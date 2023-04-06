RTÜK kıskacındaki Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Son durum belli oldu..

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi sansür şokuyla karşı karşıya kalmıştı. Diziye ve kanal yönetimine hem ünlülerden hem izleyicilerden destek yağdı.

FİNAL İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Bazı haber sitelerinde Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağı öne sürüldü. Ancak iddialar doğru çıkmadı. Gerçek Gündem'in ulaştığı bilgilere göre ''Kızılcık Şerbeti'' yayın hayatına devam edecek. Avukatlar karara itiraz etti ve karar bekleniyor.

Birsen Altuntaş'ta Kızılcık Şerbeti ile ilgili son detayları yazdı..

Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK'ün verdiği 5 kez yayın durdurma ve 1,5 milyonluk para cezasına Show TV avukatları itiraz etmişti.

“Kızılcık Şerbeti” dizisine verilen RTÜK cezasının yankıları sürüyor. Daha önce televizyon tarihinde uygulanmamış bir ceza olan yayın tarihi belirtilerek verilen 5 kez yayın durdurma ve 1,5 milyonluk para cezasıyla ilgili Show TV’nin avukatları Ankara’ya gidip karara itiraz etmişti. Pazartesi sabahı yapılan itirazla ilgili bekleyiş 3 gündür sürüyor.

Yapım şirketi Gold Film çekimlere devam ediyor. Show TV cuma akşamı yayın yapacakmış gibi tanıtım dönüyor. Ancak dizinin cuma akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. RTÜK’ün “7 Nisan’dan itibaren uygulanmak üzere” notunu düşerek verdiği 5 kez yayın durdurma kararıyla ilgili mahkeme heyetinin kararını vermesi bekleniyor.