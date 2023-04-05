Nohuttaki tehlike.. Yanlış pişirince zehirleyebiliyor.. Dikkat etmiyorduk.

Sabah'ta yer alan bir içerikte; Nohuttaki zehir tehlikesine dikkat çekildi. Nohut yemeği pişirirken yapılan hata hem sağlığınızdan edebilir hem de yemeğinizin lezzetini kaçırabilir.

Uzmanlar, suda beklediğinde şişen nohutun daha riskli bir yiyeceğe dönüşerek her an zehirleme sorunu ortaya çıkarabileceğini dile getiriyor.

"SUDA BEKLEDİĞİ SÜRE BOYUNCA GAZLAR AÇIĞA ÇIKIYOR"

İçerisinde nohut bulunan bir yemeği yapmadan önce birçok kişi, bir gece öncesinden suda nohutu bekleterek şişmesini sağlamasını oldukça doğal buluyor. Fakat nohut su içerisinde beklediği süre boyunca nohut şiştikçe oluşan gaz, zehirleme riski taşıyor. Bu nedenle doğru bir ıslatma şekli oldukça önemli.

Satın alınan kuru nohutların, lezzetli bir şekilde pişmesi için bir gece önceden suya bırakılması gerekiyor. Suda bekledikçe nohutlar, mide tarafından sindirilemeyen zehirli maddeler ortaya çıkarıyor.

Gece boyunca nohutların suya bıraktığı gaz ise sağlık için son derece zararlı. Bu suyu sonrasında değerlendirme isteği, örneğin; faydalı olduğu düşünülerek çeşitli yemeklerde kullanımı, büyük bir riskle karşı karşıya bırakıyor.

"SUYUNU KESİNLİKLE KULLANMAYIN"

Bunun için, nohutu suda beklettikten sonra iyice süzdüğünüzden, bu suyu hiç kullanmadığınızdan emin olmak büyük önem taşıyor. Ayrıca yemeğinizi hazırlarken mutlaka iyi süzülmüş nohutlarla birlikte, taze su kullanmanız gerekiyor.

Tüm bu adımlara dikkat ederek hem kendinizi hem de sevdiklerinizi, besleyici bir menü yerine zehirlenme tehlikesiyle karşılaşma riskinden de koruyabilirsiniz.