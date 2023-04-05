Yalı Çapkını dizisine yeni transfer! Ferit resmen yok olacak..

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi kadrosunu genişletme kararı aldı. Bu kapsamda kadroya çok yakışıklı bir oyuncu giriş yapacak. Yeni oyuncu son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde boy göstermişti.

FERİT'İ SOLLAYACAK

Yeni oyuncunun dizide Ferit karakterine can veren Mert Ramazan Demir'i sollaması bekleniyor. Haber7'de aktarılan habere göre; Geniş bir izleyici kitlesine sahip Yalı Çapkını dizisinde olayları bambaşka bir boyuta taşıyacak transfer hamlesi yapıldı. Sürprizlerin ardı arkasının kesilmediği Yalı Çapkını dizisiyle Baran Bölükbaşı sözleşme imzaladı.



Oyunculuk kimliğinin yanı sıra müzisyen olarak da tanınırlık kazanan Baran Bölükbaşı’nın yeni adresi belli oldu. Yönetmenlik koltuğunda Devrim Yalçın’ın oturduğu Adı Efsane dizisiyle mesleki kariyerine ilk adım atan Baran Bölükbaşı, Yalı Çapkını projesiyle anlaşma sağladı.

Elif Ayşe Durmaz ve Müge Turalı Pak’ın yapımcısı olduğu Adı Efsane dizisinde üstlendiği ‘Fikret Yurdakul’ karakteriyle keşfedilen Baran Bölükbaşı, Yalı Çapkını’yla bomba gibi dönüyor. Adı Efsane’nin haricinde Sevda’nın Bahçesinde, Servet, Vuslat ve Son Nefesime Kadar gibi yapımlarda boy gösteren Baran Bölükbaşı’nın Yalı Çapkını dizisinde hangi rolü oynayacağı netlik kazandı.

Son olarak senaryosunu Hatice Meryem’in kaleme aldığı Son Nefesime Kadar dizisiyle adından söz ettiren Baran Bölükbaşı, Yalı Çapkını projesinde ‘Tarık’ karakteriyle tüm dengeleri altüst edecek.