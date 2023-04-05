TRT1 resmen final kararı verdi.. Sevilen dizi ekrandan çekiliyor...

Bazı haber sitelerinde dolaşan iddialar doğru çıktı. "Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı" dizisi 20. bölümde ekrana resmen veda edecek.

2.SEZON YOK

"Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin Teşkilat dizisi gibi uzun soluklu olacağı öne sürülmüş hatta 2.sezonda da ekranda olacağı iddia edilmişti. Ancak iddialar doğru çıkmadı. Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi final yaparak veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kadroya konuk bir oyuncu geliyor.

“Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı” dizisi cuma akşamları ekran yolculuğuna devam ediyor. Tolgahan Sayışman’ın başrolünü oynadığı dizi 8 bölüm sonra ekrana veda edecek. ES Film imzalı diziye Cansel Elçin konuk oluyor.

Başarılı aktörün “Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı” dizisine “Pargalı İbrahim Paşa” rolüyle konuk olacak. İlk sahneleri bu cuma ekrana gelecek olan Elçin’in dizide 5 bölüm oynayacağı öğrenildi.

DİZİNİN KONUSU HAKKINDA BİLGİLER

Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı anlatılmaktadır. Dizi, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğindedir.