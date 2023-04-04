Aile dizisi izleyicilerini üzecek gelişme! Show TV'den göze çarpan karar

Kısa sürede hem kadrosu hem konusuyla büyük bir sükse yakalayan, kısa sürede geniş hayran kitlesine kavuşan Aile dizisinin sıkı takipçilerini hayal kırıklığına uğratacak flaş bir haber geldi. İzleyenlere unutulmayacak dakikalar yaşatan ve ilk bölümden itibaren yoğun ilgi gören Aile dizisinin tek sezon süreceği öğrenildi.

Haber7'de aktarılan habere göre; Birbirinden iddialı sahneleriyle yayına girdiği her hafta sosyal medyanın gündemine oturan Aile dizisinin hayranlarının keyfini kaçıracak gelişme yaşandı. Çok kısa bir zaman içerisinde reytinglerde başarılı bir ivme yakalayan Aile dizisinin akıbeti hakkında takipçilerini yakından ilgilendirecek bir karar alındı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; 7 Mart’tan beri AY Yapım imzasıyla Show TV ekranında varlık gösteren Aile dizisinin 2.sezonu olmayacak. Kıvanç Tatlıtuğ’un ‘Aslan Soykan’ ve Serenay Sarıkaya’nın ise ‘Devin Akın’ karakterini üstlendiği Aile dizisinin tıpkı “Çarpışma” gibi 1 sezon sürmesi planlanıyor.

Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğinde çekimleri gerçekleştirilen ve Hakan Bonomo’nun senaryosunu kaleme aldığı Aile dizisinin toplamda 30 bölüm çekilmesi kararlaştırıldı. AY Yapım’ın kuruculuğunu üstlenen Kerem Çatay’ın yapımcısı olduğu Aile dizisi her Salı akşamı sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severleri ağırlıyor.

AİLE DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer almaktadır.