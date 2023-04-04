Ferit hayranları yıkılacak. Yalı Çapkın dizisine yeni oyuncu..

Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir performansıyla genç kızları kendine hayran bırakıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi gelecek sezon için onay aldı. Yalı Çapkını kadrosu aynı zamanda da genişleyecek.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre Yalı Çapkını dizisine yakışıklı bir oyuncu giriş yapacak. İşte detaylar

Yalı Çapkını dizisi cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Burcu Alptekin’in yönettiği OGM Pictures imzalı dizide bir süre Seyran ile Ferit’in boşanma konusu gündemde kalacak. Bu arada diziye hem çok yetenekli, hem de çok yakışıklı bir oyuncu dahil oldu.

Baran Bölükbaşı “Yalı Çapkını”na Tarık rolüyle dahil oldu. Saffet’in kardeşi olarak hikâyede boy gösterecek olan Tarık, Seyran’ın güzelliği ve asaletine hayran kalacak.

1994 doğumlu olan Baran Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okuyor. Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nden oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile başladı. Ardından Sevdanın Bahçesi, Servet ve Vuslat dizilerinde yer alan başarılı oyuncu Son Nefesime Kadar dizisinde Emre karakteri ile seyirci karşısına çıktı. Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Vokal, müzik prodüktörlüğü gibi yetenekleri olan Baran Bölükbaşı iyi derecede İngilizce biliyor.

Baran Bölükbaşı son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde boy göstermişti.