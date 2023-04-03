Her gün 1 bardak için.. Böbrekleri temizliyor ve vücutta zehir bırakmıyor
Sağlıklı bir yaşam için böbrek fonksiyonlarının düzgün çalışması büyük önem taşır. Böbrek taşı oluşmasını engellemek ve ileride daha ciddi böbrek hastalıklarıyla karşı karşıya kalmamak için bazı doğal içeceklerden yararlanabilirsiniz. Sağlık için böbreklere yönelik bir detoks uygulamanız önerilir.
İşte böbreklerinizden tüm toksini atmanızı sağlayacak besinler…
Dutsu meyveler
Doğa tarafından birçok hastalıkla savaşmak için yetkilendirilmiş dutsu meyveler antioksidan açısından oldukça zengin. Ayrıca içerdiği kinin sayesinde üreyi ve ürik asiti böbreklerden atarak böbrek sağlığını güçlendirir.
Zencefil
Kanı temizler ve böbreği toksinlerden arındırır. Çiğ ya da pişmiş farketmeksizin böbrek için en iyi yiyeceklerden biridir.
Diyabetleri hastaların böbrek sağlığını korumasına yardımcı olur.
Yoğurt
Yoğurt gibi mayalanmış süt ürünleri probiyotik olmaları açısından böbrek sağlığında önemlidir. Barındırdığı iyi bakteriler böbreğin bağışıklık kazanmasını sağlar.
Maydanoz
Böbrek sağlığı için, özellikle de böbrek taşı tedavisi için maydanoz oldukça etkilidir.
Kabak çekirdeği
Antioksidan, mineral ve vitamin açısından zengin olmasıyla oldukça faydalıdır. Böbreği serbest radikallerden korur.
Zerdeçal
Antiseptik özelliği taşıyan zerdeçal bir çok ilacın da içinde bulunuyor.
Limon
Böbrek taşlarını ve böbrek kumlarını ağrısız, acısız dökmeye yardımcı olur. Böbreklerinizi düzenli çalıştırarak, iyi bir idrar söktürücü özellik gösterir.
BÖBREKLERİ 1 HAFTADA TEMİZLEYEN KARIŞIM TARİFİ
Milliyet'te yer alan bir içerikte; Böbrekleri sadece 1 haftada temizleyen karışım tarifine yer verildi. İşte bilmeniz gereken o tarif
Malzemeler
- 40 gram maydanoz- 1 litre su- 2 dilim limon
Nasıl hazırlanır?
İlk olarak maydanozları iyice yıkayın ve ellerinizle yaprak kısımlarını saplarından ayırarak koparın.
Ocakta su kaynatın ve kaynayan suya maydanozları ekleyin.1 dakika ocakta beklettikten sonra ılınmasını bekleyin ve içerisine limon dilimlerini ilave edin.
1 hafta boyunca her gün bu karışımı tüketin.
Kaynak: pegarose.com, Milliyet.com.tr - Derleme: Gerçek Gündem