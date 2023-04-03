Aşçılar uyardı. Ayçiçek yağı eklendiğinde lezzeti kaçan yemek

Aşçılara göre en iyi dolma, zeytinyağı ile yapılıyor. Zeytinyağı kullanılan dolmalar hem daha lezzetli hem daha sağlıklı oluyor.

ZEYTİNYAĞLI LAHANA SARMASI TARİFİ

1 adet küçük boy lahana

1 su bardağı pirinç

1/2 su bardağı sıcak su

2 adet kuru soğan

1/2 yemek kaşığı domates salçası

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam kuru nane

1 çay bardağı zeytinyağı

ZEYTİNYAĞLI LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?

İç harcı için; soğanları küp küp doğrayın ve 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağında, pembeleşene dek kavurun.

Yıkadığınız pirinci de ilave edip, birkaç dakika daha kavurun. Salçayı ve baharatları da ekledikten sonra biraz daha kavurun.

Suyunu da ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve suyunu çekene dek pişmeye bırakın.

Lahana yapraklarını teker teker ayırın ve güzelce yıkayın.

Bir tencereye bolca su koyun ve su kaynamaya başladıktan sonra lahana yapraklarını içlerine atarak 3-4 dakika kadar tuttuktan sonra yaprakları çıkartın.

Haşladığınız lahana yapraklarından bir kaç tanesini ayırın ve bir tencerenin dibine serin.

Diğer lahana yapraklarının sert kısımlarını bir bıçakla keserek alın ve hazırladığınız iç harçtan koyarak yaprakları güzelce sarın ve dibine yaprak serdiğiniz tencereye yerleştirin.

Kalan zeytinyağını üstlerine gezdirin ve üstüne çıkacak kadar kaynar su ilave edin.

Biraz da tuz ekledikten sonra, üstlerine pişerken havaya kalkmamaları için porselen bir tabak kapattıktan sonra tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısık ateşe alıp bu şekilde 35 dakika pişmeye bırakın.

Lahana sarmaları piştikten sonra tenceresinde ılıklaşana dek bekletin ve dilerseniz limonla, dilerseniz yoğurtla servis edin.

Zeytinyağlı Biber Dolması Gerekli Malzemeleri:

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kilo orta boylarda dolmalık biber

1 limon

2 su bardağı pirinç

5 6 adet soğan

2 adet domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı Yenibahar

1 paket kuş üzümü

Dolmalık fıstık, tarçın, nane

Zeytinyağlı Biber Dolması İç Harcının Yapılışı:

Dolmaların iç harcını yapmakla başlayalım bir tencereye yağ koyalım.

Doğradığımız soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavuralım.

Dolmalık fıstıkları da katıp kavurmaya devam edelim.

Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri de ilave edip hep birlikte kavurmaya devam edelim

Bu harcının içine sırasıyla kuşüzümü tarçın yenibahar ve tuzu ilave edip, bire bir ölçüsünde suyunu koyalım.

Harcımız pişirip de demlenince hazır demektir.

Yıkayıp saplarını ayırdığımız biberlerin içine pirinçli harcımız da dolduralım.

Pirinçler pişerken dışarı çıkmasın diye biberin ağzını kapatacak şekilde domates yerleştirelim.

Dolmayı pişireceğiniz tencereye muntazam şekilde dolmaları yerleştirdikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirelim ve arzu ettiğiniz kadar tuz ilave edelim.

Ayrı yerde kaynattığımız suyu dolmaların üzerine bir parmak çıkacak kadar ekleyelim.

İlk 10 dakika harlı, sonra kısık ateşte dolmalarımızı pişirelim.

Zeytinyağlı biber dolmamız hazır.

Afiyet olsun...

Zeytinyağlı yaprak sarma malzemeler:

2- 3 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

100 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı nane

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 domates rendesi

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 bardak Kaynamış su

3-4 dal maydanoz

Zeytinyağlı yaprak sarmanın üstü için sos:

500 ml su

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

Zeytinyağlı yaprak sarma yapılışı:

Ben taze yaprakla yaptım Siz salamura yaprakla yapacaksınız en az 3-4 saat ılık suda bekletip bol su ile yıkamanız gerekecektir

Taze yaprak kullanıyorsanız, kaynar Suya batırıp yapraklar sarana kadar haşlayabilirsiniz.

Sonra bir süzgeç yardımı ile yaprakların süzülmesini sağlayalım.

Pirinçleri, limonlu ve tuzlu suda 15-20 dakika kadar bekletelim, devamında süzerek, akan su altında iyice yıkayalım pirinçler süzüle dursunlar.

Soğanları yemeklik soğan şeklinde doğrayalım.

Tenceremize zeytinyağını alalım. Soğanlar, kuş üzümlerini, fıstıkları ve yağı ekleyip hep birlikte kavurma işlemine geçelim ve en son toz şekeri toz şekeri de ilave edelim. Şeker katınca soğanlar daha lezzetli olur. Fıstıkların rengi pembeleşinceye kadar hepsini birlikte kavurmaya başlayalım.

Bu harcın içine pirinçlerimizi ilave edelim ve tüm malzemeyi 4-5 dakika kadar, orta ateşte sürekli karıştırarak kavurmaya devam edelim.

Pirinçler ve malzemelerimiz hep birlikte kavrulduktan sonra tarçını, yenibaharı ve naneyi ilave edelim. Bu şekilde 2-3 dakikada daha kavurma işlemine devam edelim.

Bu aşamada içine 1 adet domates rendesini katalım. 1-2 dakika domateslerle bu şekilde kavuralım.

Pirinci ölçtüğümüz bardakla bir buçuk su bardağı kaynamış suyumuzu, tuzu ve karabiberi de tenceremize ilave edelim. Pilavımızı kısık ateşte pişirelim.

İç harcımız hazır. Şimdi üzerine maydanozları ekleyelim. Pilavımızı güzelce karıştıralım. Demlenmesi için tenceremizi bir kenara alalım. Soğusun.

Dolma harcımız sarılacak kıvama geldi ve soğudu. Harcımızı bir kaşık yardımı ile güzelce karıştıralım.

Yaprak sarmalarımızın önceden saplarını dipten kopartalım, tek tek ayırarak sarmaya hazır hale getirelim.

Tezgâhımızın üzerine bir tabak alalım yaprakları açalım içine 1 yemek kaşığı kadar hazırladığımız harçtan koyalım. Sigara böreği sarar gibi saralım. Dolmaların kalınlığı size bağlı ister ince, ister kalın şekilde sarabilirsiniz.

Tencerenin dibine, bir sıra asma yapraklarını dizelim.

Üzerine sardığımız zeytinyağlı sarmalarımızı, güzelce dizelim. Üzerine bir tutam tuz atalım.

Su, şeker, limon ve zeytinyağı ile hazırladığımız pişirme suyunu, dolmaların üzerine yavaş yavaş dökelim

Zeytinyağlı sarmaların üzerine bir tabağı ters çevirerek koyalım. Bu işlem dolmaların yukarı çıkmasını engeller.

Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını da iyice kısalım. Suyunu çekene kadar ağır ağır pişirelim.

Sarmalarımız piştikten sonra tezgâha alıp, soğumaya bırakalım ve servis tabağına alalım.

Afiyet olsun...

Kaynak: Habertürk .. Derleme: Gerçek Gündem