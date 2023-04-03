Resimdeki 5 farkı 10 saniyede tespit edenlerin IQ seviyesi çok iyi..

Hızlı düşünme, algılama gibi özelliklere sahipseniz, 10 saniye içinde size sunduğumuz resimdeki farkları görebilirsiniz. Resimde iki arı kovanı bulunuyor. Ancak iki resimde birbirinden farklı yerler var. Resimdeki 5 farkı kısa sürede bulabilirseniz, zekanızla gurur duymalısınız. Çünkü farkı bulmak pek de kolay olmayacak.

Her bir resimde ağaçtan sarkan bir kovan ve etrafında 4 bal arısı bulunuyor. Arkadaki yeşillere bakıldığında, bir ormanın içinde olduğumuz anlaşılıyor. İşte bu tatlı iki resimde birbirinden farklı 5 nokta var.

RESİMDEKİ 5 FARKLI BULABİLİR MİSİNİZ?

Farkları tespit etmek için yalnızca 10 saniyeniz var. Kendinize güveniyorsanız 10 saniye sürenizi başlatın ve resme bakmaya başlayın. Her bir detaya dikkat ederek farkı bulmanız mümkün.

CEVABI BULAMADIYSANIZ SİZİN İÇİN AÇIKLIYORUZ

Resimdeki farkları bulamadıysanız üzülmeyin. Bir sonraki bulmacada daha başarılı olacağınıza eminiz. Şimdi sırasıyla farkları bulalım. İlk olarak arkadaki iki arıya bakmalısınız. En soldaki arının yüz ifadesi ilk farkı oluşturuyor. Ardından diğer arının iğnesinin olduğu tarafa bakarsanız birinde sarı diğerinde siyah olduğunu göreceksiniz.

Üçüncü fark kovanın kendisinde. Kovanın ikinci boğumuna baktığınızda leke farkını göreceksiniz. Dördüncü fark sol öndeki arının kanatlarında bulunuyor. Beşinci fark ise sağdaki arının sağ kolunda. Hepsini tespit edebildiyseniz kendinizle gurur duymalısınız. Çünkü sizden hiçbir şey kaçmıyor demektir!