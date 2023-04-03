Kanal D dizisi apar topar final yapıyor! Başrol gerçeği açıkladı

Camdaki Kız dizisinde yolun sonuna gelindi. Üç sezon boyunca fırtına gibi esen Camdaki Kız dizisi final yapıyor.

Camdaki Kız dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanından uyarlanmıştı.

BAŞROL GERÇEĞİ AÇIKLADI

Enis Arıkan, Camdaki Kız dizisinin başrol kadrosunda yer alıyor. Sıralamada Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'ten geride olan Enis Arıkan, Camdaki Kız izleyicileri tarafından çok seviliyor.

Kanal D ekranlarında üç sezondur yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzo' karakterini canlandıran Enis Arıkan, önceki gece Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.

Yemek yemeye geldiğini söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, rol aldığı Camdaki Kız dizisi hakkında, "Yavaş yavaş sonuna geldik. Harika bir ekiple uzun süredir çalışıyoruz. Mükemmel günler geçirdik. Çok güzel arkadaşlıklar edindim" şeklinde konuştu.

CAMDAKİ KIZ HAKKINDA BİLGİLER

Camdaki Kız, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

CAMDAKİ KIZ ROMANI HAKKINDA BİLGİ

Camdaki Kız kitabına göre ilerleyen bölümlerde Nalan, Hayri'nin evliliğini kabul edecek, benimseyecek. Hatta Türkan ve kızları ile çok sıkı bir dostluk kuracak. Hayri'nin bir de belalı bir sevgilisi daha olacak. Laz kızı diye kitapta geçen karakter ise Hayri'nin sonu olacak.

Hayri öldürülecek ve dizi kitaba uygun bir şekilde final yapacak.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ulusalpost.com'un haberine göre; Camdaki Kız, Mayıs ayı içerisinde final yaparak ekranlara veda ediyor. Her ne kadar final için haziran tarihi ön plana çıksa da çekimler kısa bir süre sonra tamamlanacak ve Camdaki Kız, Mayıs ayı içerisinde final yaparak ekranlara veda edecek.