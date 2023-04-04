Ünlü şef çıtır çıtır patates kızartmasının sırrını paylaştı! Sırrı yağda değilmiş..

Mynet'te yer alan bir içerikte; Çıtır çıtır patates kızartmasının tarifi paylaşıldı. ABD'li şef Dan Kluger'in uyguladığı yöntemle ilgili detaylara yer verildi.

PATATES KIZARTMASI YAPARKEN HERKESİN BİLMESİ GEREKEN SIRLAR!

Sofraları süsleyen kızarmış patatesler mutfaktaki yeni sırrınız olacak. ABD'li şef Dan Kluger, patateslerin bu yöntemle yapıldığında çıtır çıtır olacağından emin olabilirsiniz diyor.

Tekniğini ortaya koyan şef, işleri basit tutmayı seviyorum diyerek, patateslerin sadece 20 dakika içinde yemeye hazır olduğunu söylüyor.

Çıtır çıtır tuzlu patatesler içinse yağın ısıtılması gerekmiyor. Şef, çıtır patates mükemmelliği için yumurta kullanıyor. Peki nasıl?

İŞİN SIRRI YAĞ YERİNE YUMURTA AKI

Dan, patateslerin el oyalamaması için daha küçük bebek patatesler kullanıyor. Daha sonra yumurta beyazlarını bir kasede "sıvı kalmayana kadar" çırpıyor ve karışımı patatesleri kaplamak için kullanıyor. Tamamen kaplandıktan sonra, patatesleri tuz, karabiber ve istediğiniz herhangi bir şeyle tatlandırıyor ve onları 200C'de sadece 20 dakika fırına koyuyor.

Şef, daha büyük patatesler kullanırsanız fırında ihtiyaç duyulan sürenin biraz daha uzun olabileceğini söyledi ve ekledi: Patateslerin üzerinde çıtır çıtır bir kabuk elde etmenin püf noktası yumurta akıdır. İşte bu kadar 20 dakikada çıtır kızarmış patatesler hazır.