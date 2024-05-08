Kızını taciz eden kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Adana’da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle sokak ortasında öldürdü.

Son Güncelleme:
Kızını taciz eden kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Adana’da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi.

Mehmet. A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi’ndeki evinin önünde Arda Demir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet .A. evden av tüfeğini alarak Demir’e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet. A. cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu.

Demir’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den İbrahim Oktugan'ın vefatıyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Tekin'den İbrahim Oktugan'ın vefatıyla ilgili açıklama
Bahar dizisine Demet Evgar'ı bile bölgede bırakacak yeni isim! Anlaşma tamam Bahar dizisine Demet Evgar'ı bile bölgede bırakacak yeni isim! Anlaşma tamam
Alıç sirkesinin bilinmeyen etkisi. Birçok kişi sadece elma sirkesini kullanıyordu Alıç sirkesinin bilinmeyen etkisi. Birçok kişi sadece elma sirkesini kullanıyordu
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte Hukuk mesleklerine giriş sınavı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte Hukuk mesleklerine giriş sınavı yönetmeliği
ÇOK OKUNANLAR
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar uyarısı Meteoroloji'den kar uyarısı
Kırmızı bültenle aranıyordu: Bodrum'da anne ile kızını öldüren katil, Almanya'da yakalandı Bodrum'da anne ile kızını öldüren katil, Almanya'da yakalandı
Taha Hüseyin Karagöz'den Özgür Özel'le görüşmesine ilişkin açıklama Taha Hüseyin Karagöz'den Özgür Özel'le görüşmesine ilişkin açıklama
Alkollü sürücünün ehliyet isteyen polise verdiği cevap şaşkına çevirdi Alkollü sürücünün ehliyet isteyen polise verdiği cevap şaşkına çevirdi
Kızını taciz eden kişiyi av tüfeğiyle öldürdü Kızını taciz eden kişiyi av tüfeğiyle öldürdü