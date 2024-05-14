Sinan Ateş'in vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cuma namazı çıkışı arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile yürüyen Sinan Ateş'in motosikletli kişilerin saldırısına uğradığı anlar yer aldı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Çankaya'da, Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Sinan Ateş'in yanında bulunan arkadaşlarından Selman Bozkurt ağır yaralanmıştı.

Sözcü TV, Sinan Ateş’in vurulduğu anın kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde cuma namazı çıkışı arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile yürüyen Sinan Ateş, motosikletli kişilerin saldırısına uğruyor. Ateş'in vurulmasının ardından Keçik, silahına davranarak kaçan saldırganlara ateş ediyor.