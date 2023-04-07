Yalı Çapkını dizisi transfere doymuyor! Kadroya 2 bomba oyuncu daha!

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi zengin kadrosuyla dikkat çekerken diziye peş peşe yeni oyuncular katıldı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Yalı Çapkını” dizisinin yarın akşam ekrana gelecek bölümü merakla bekleniyor. Dizinin ekrana gelecek olan yeni bölümünde Bilge Can Göker “Nazan” karakterini canlandıracak ve Saffet ve Tarık’ın annesini oynayacak.

Muhammed Cangören ise Saffet Ağa rolüyle Tarık ve Saffet’in dedesini canlandıracak. Aile bir araya gelip kız istemeye gidecek.

Muhammed Cangören kimdir?

Afganistan kökenli Türk sinema ve dizi film oyuncusu. 1 Ocak 1951, Maymana / Afganistan doğumlu. 1982 yılında Türkiye’ye gelmiş ve sayısız projede yer almıştır.

Yer aldığı son projelerden 2015’ten itibaren iki yıl O Hayat Benim dizisinde Affan karakterini, 2018’den itibaren Çukur dizisinde Reşit Fazlullah karakterini canlandırdı.

Bilge Can Göker kimdir?

Bilge Can Göker, 5 Kasım 1978 tarihinde başkent Ankara’da dünyaya geldi. Yüksek öğretim eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlamıştır.

1981 yılında Ankara Birlik Tiyatrosu ile oyunculuk kariyerine başlayan Bilge Can Göker, Arkadaşım Benim, Evlerden Biri, Bizim Sınıf, Gülperi, Çukur gibi yapımlarda da yer aldı.

1992 yılında Sultanahmet Cezaevi’ni Kültür Merkezi’ne dönüştürme projesi olarak da bilinen ‘Sultanahmet Cezaevi Şimdi Özgür’de de yer alan başarılı oyuncu, 1995 ve 1996 yılları arasında ise İstanbul’da radyo programcılığı yapmıştır.

Oyunculuğun yanı sıra, seslendirme sanatçılığı ve yönetmenlik de yapan güzel oyuncu, günümüzde de Ankara Birlik Tiyatrosu’nda seslendirme yapıyor.