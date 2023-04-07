Sahurda pişi yaparken deneyin! Ne yağ çekiyor ne kuru oluyor! Balon gibi kabarıyor

Pişi genelde pratik olması nedeniyle çok tercih ediliyor. Sahura geç kaldıysanız ancak canınız pişi çektiyse o halde doğru adrese geldiniz. Şimdi sizlerle paylaşacağımız bu tarif sayesinde asla yağ çekmeyen ve balon gibi kabaran pişi pişirebileceksiniz.

İşte pişi yaparken bilmeniz gereken her şey!

Pişi çok sevilen bir hamur işi. Kahvaltılarda çokça tüketilen pişiyi yaparken bazı püf noktalara dikkat etmemiz gerekiyor.

Hamur gibi olan pişi pek sevilmiyor. Yağ çeken pişiler ise mideye oturuyor. Şimdi paylaşacağımız tarif sayesinde puf puf kabaran pişi yapabileceksiniz.

Akşam'da yayınlanan bir içerikte; Sadece 8 dakika içerisinde hazırlanan ve yağ çekmeyen pişinin tarifi paylaşıldı.

İşte pişi yaparken bilmeniz gerekenler!

8 DAKİKADA PİŞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Pişi, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez yemeğidir.

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI

Derin bir kaba sütü, tuzu ve kabartma tozunu ekleyin. Üzerine azar azar unu ekleyin. Aynı zamanda hamuru yoğurun. Hamuru kesin. Parçalara ayırın. Kızartılmış yağa hamurları atın. Hamuru çevirerek pişirin. Afiyet olsun.

PİŞİ YAPARKEN BİLMENİZ GEREKEN DİĞER TARİF

HAMURU İÇİN:

5 su bardağı un

1 yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı su

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ



HAZIRLANIŞI:

Hamur yoğurma kabına yumurta, yoğurt ve suyu alarak çırpalım.

Ardından diğer malzemeleri ve unu ekleyerek karıştıralım.

Karıştırdıktan sonra hamuru yoğurmaya başlayalım.

Hamuru kulak memesi kıvamında pürüzsüz hale gelene kadar yoğurmaya başlayalım.

Yoğurduğumuz hamuru açmak için tezgahta uygun alana un serpiştirerek alalım.

Hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar alarak, 1 cm büyüklüğüne gelinceye kadar oklavayla açalım.

Bir bardağın ağız kısmında yardım alarak, bardağı una batırıp açtığımız hamurdan yuvarlak parçalar elde edelim.

Tüm hamura aynı işlemi uygulayalım.

Hamuru kızartacağımız tavaya sıvı yağ alıp ocağa alarak ocağı açalım.

Sıvı yağ kızardıktan sonra hazırladığımız hamurları tavanın içine yerleştirelim her iki tarafı kızarana kadar pişirelim.

Bu sırada ocağın altını orta ateşe alalım.

Nar gibi kızaran pişileri kağıt havlu serdiğimiz tabağa maşa yada çatal yardımıyla alalım.

Tüm hepsini kızartana kadar işleme devam edelim.

İşte mayasız nefis mi nefis pişilerimiz hazır. Şimdiden afiyet olsun.