Sahur için en pratik börek! Dakikalar içinde pişiyor, uğraştırmıyor!

Sahurda bir çok kişi hafif yiyecekler tüketmeye özen gösteriyor. Ancak bir çok kişi de hamur işi seviyor. Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte herkesin kolaylıkla yapabileceği tava böreğinin tarifi paylaşıldı.

İşte tava böreğinin tarifi...

Malzemeler

*2 Adet Yufka

*2 Adet Yumurta

*1 Yemek Kaşığı Yoğurt

*Yarım Çay Bardağı Süt

*Yarım Çay Bardağı Sıvı yağ

*Rendelenmiş İzmir Tulumu Peyniri

*Rendelenmiş Kaşar Peyniri

Nasıl Yapılır?



*Böreği pişireceğiniz tavayı sıvı yağ ile yağlayın.

*1 adet yufkayı bütün olarak kenarları sarkacak şekilde tavaya yerleştirin.

*Diğer yufkayı 4 eşit parçaya ayırın.

*Bir kapta yumurta, yoğurt, süt ve sıvı yağı çırpın. Parçaya ayırdığınız yufkadan 2 parçayı bu karışıma bulayıp tavaya yerleştirin.

*Üzerine rendelenmiş peynirleri ilave edin.

*Geriye kalan 2 parça yufkayı da aynı karışıma bulayarak peynirlerin üzerine 2 kat olacak şekilde yerleştirin.

*Son olarak tavanın etrafında kalan yufkayı da kuru bir şekilde üzerine kapatın.

*Kısık ateşte üzerine bir kapak kapatarak altı kızarıncaya kadar pişirin.

*Daha sonra tavayı tekrar yağlayıp diğer tarafını çevirerek aynı şekilde altı kızarıncaya kadar pişirin.

*Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.