Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi haziran ayında final yaparak ekranlara veda edecek. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kırıyordu. Türkiye'deki ekran macerası sona erecek olan dizi artık yurt dışına açılıyor.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre; Kanal D’de ekranlara gelen ve iki sezondur ciddi bir izleyici kitlesini hitap eden Yargı dizisi yurt dışına açılıyor. Başrolünde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in rol aldığı dizi, 10 Nisan itibarıyla Şili’de yayın yapan Mega TV’de ekranlara gelecek.

YARGI DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?



Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı dizinin kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimler yer alıyor.