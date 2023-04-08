Lahana sarmasını daha doyurucu hale getiriyor! Kesinlikle denenmeli.

Lahana sarmasının daha doyurucu olması için bir çok aşçı tavuklu lahana sarmasını öneriyor. Peki ama tavuklu lahana sarması nasıl yapılıyor?

Lahana sarmasını daha doyurucu hale getiriyor! Kesinlikle denenmeli.

Ramazan ayında sofraları süsleyen yemekler arasında yer alıyor lahana sarması. Peki lahana sarmasının daha doyurucu olması nasıl sağlanır?

Tavuklu lahana sarması tarifi işinizi kolaylaştıracak.

Malzemeler


1 büyük lahana
2 orta boy soğan
3 çay bardağı pirinç
2 adet tavukgöğsü (kıyma makinesinden geçirilmiş)
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 fiske maydanoz
1 fiske nane
Göz miktarı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

3 tatlı kaşığı tereyağı
3 tatlı kaşığı un
3 tatlı kaşığı domates salçası
Göz kararı su

TARİFİ

Birinci adım: Öncelikle lahanamızı güzelce temizliyoruz. Yapraklarını kökünden ayırıp kaynayan suya koyuyoruz. Sarmamız kolay olsun diye 5 dakika kadar pişiriyoruz.

İkinci adım: Soğanları rendeleyip maydanozu ve naneyi ince ince doğruyoruz. Doğradığımız malzemeleri derin bir kaba alıp kıyma makinesinden geçirilmiş tavukgöğsünü, tuzu ve karabiberi ve zeytinyağını döküp karıştırıyoruz.

Üçüncü adım: Tezgahınıza aldığınız lahanaların damar kısımlarını ezerek iç harcı koyup sarıyoruz.

Dördüncü adım: Tencerenin dibine lahananın en damarlı kısımlarını koyarak sarmalarınızı üzerine dizin.

Beşinci adım: Sarmalarınızın açılmaması için üzerine tabak kapatabilirsiniz. Kısık ateşte lahanalar yumuşayana kadar pişirin.

Son adım: Pişen lahana sarmalarınızı servis edin.

Afiyet olsun.

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