Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece dudak uçuklatan bir hediye aldı! Fiyatı duyan şaşırıyor..

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le evlenmeye hazırlanan Yasak Elma oyuncusu Eda Ece aldığı hediyeyle magazin dünyasını salladı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma'da oynayan Eda Ece bu kez oyunculuk performansıyla değil aldığı hediyeyle gündem oldu.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece dudak uçuklatan bir hediye aldı! Fiyatı duyan şaşırıyor..

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le evlenmeye hazırlanan oyuncu Eda Ece’nin sevenleri ünlü oyuncunun ne zaman evleneceğini merak etmekteydi.

DÜĞÜN TARİHİ RESMEN NETLEŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda düğün tarihi netleşen Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinden şimdi ise dikkat çeken bir haber geldi. Buğrahan Tuncer’in düğün hediyesi olarak Eda Ece’ye milyonluk bir ev aldığı iddia ediliyor.

FİYATI DUYAN ŞOKA GİRİYOR

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Buğrahan Tuncer, Eda Ece'ye düğün hediyesi olarak Bodrum'da, 30 milyon liraya bir villa almış. Dekorasyon işleri başlatılan villa, düğüne hazır olacakmış.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece dudak uçuklatan bir hediye aldı! Fiyatı duyan şaşırıyor.. - Resim : 1

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Öte yandan Buğrahan Tuncer ve Eda Ece henüz iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. 

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