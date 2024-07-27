Asrın Tok, Alevilere Hakaret Etti! Alevi Derneği Suç Duyurusunda Bulundu

EDA NARİN - Şeriatı savunduğu açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ve tepki çeken Asrın Tok, bu kez de Alevileri hedef aldı. Tok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alevilerin, Muharrem Orucu bitiminde aşure yapması üzerinden Alevilere hakaret etti.

ASRIN TOK, ALEVİLERİ HEDEF ALDI

Tok, şu ifadelerle Alevileri hedef aldı:

"Namaz, oruç, İslami her ibadete burun kıvıranlar aşure söz konusu olunca 🥳🥳🌸🌹🪷💐😜😜😜 haline bürünüyor. Bunlar Allah düşmanıdır, aleviler gibi büyük bir İslam fitnesini de bu yüzden köpek gibi desteklerler. Aşure alevilere özgü değil ancak bağdaştırılıyor, o bile yeter."

ALEVİ DERNEĞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tok'a sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği de harekete geçti. Dernek, Asrın Tok hakkında 'halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Tok'un cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi.

'AŞAĞILAMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU TARTIŞMASIZDIR'

Suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Alevi inancını 'islam fitnesi' diye tanımlamak bununla da kalmayıp 'Köpek gibi desteklerler' demek ile Alevileri hayvanlara benzetmenin TCK 216'da düzenlenen aşağılama suçunu oluşturduğu tartışmasızdır.

Alevi inancını yaşatmayı ve korumayı misyon edinmiş derneğimiz ilgili kılı hakkında soruşturma başlatılması için ihbarda sayın savcılığınıza bulunmaktadır.

İnancımız olan Aleviliğe karşı hakaret ve aşağılama suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılması gerekmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem