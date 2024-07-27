Usta Sanatçı Salahsun Hekimoğlu Hayatını Kaybetti

Türkiye sinema ve dizi dünyasının önemli isimlerinden Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti. Hekimoğlu'nun vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu.

Usta Sanatçı Salahsun Hekimoğlu Hayatını Kaybetti

Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu. Sanat dünyası, Hekimoğlu'nun kaybı nedeniyle derin bir üzüntü yaşadı.

Salahsun Hekimoğlu, "Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar" ve "Kavak Yelleri" gibi birçok popüler dizi ve projede rol almıştı.

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