Adli Tıp Kurumu İlan Verdi: 80 Personel Alınacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere toplam 80 sözleşmeli personel alacak.

Adli Tıp Kurumu İlan Verdi: 80 Personel Alınacak

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, personel alımı, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a göre yapılacak.

Adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecek.

BAŞVURULAR 5 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Başvurular, 2022 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için belirtilen puan türünden en az 70 puan alan adaylar tarafından yapılabilecek. Başvuru sahiplerinin, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 5 ve 6'ncı maddelerinde belirtilen şartları ve ilanın özel şartlarını sağlamaları gerekiyor.

Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacak.

Başvurular, 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 11 Ağustos 2024 Pazar günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kaynak: DHA

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