Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı

Adana'da metruk bina, park ve bahçelerde uyuşturucu kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı metruk binalar ile park ve bahçelerde araştırma yaptı. Çalışmada uyuşturucu kullandığı belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Operasyon anları polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Bursa'da Sağanak! Yollar Göle Döndü Bursa'da Sağanak! Yollar Göle Döndü
Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
Final İddiaları Vardı! Kanal D'den Yalan Dizisi İçin Değişiklik... Apar Topar Gitti Final İddiaları Vardı! Kanal D'den Yalan Dizisi İçin Değişiklik... Apar Topar Gitti
Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası: Son Dakikada Tarih Değişmiş! Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası
İktidara Yakın Gazete Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verdi Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verildi
İstanbul Emniyeti'nden Büyük Operasyon: Polisin Takibe Aldığı Araçtan Cephanelik Çıktı 169 Silah, 500 Adet Fişek ve Daha Nicesi....
Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı: 'Zarar Görmeden Çıkış Yok' Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı
İslam Memiş Hem Tarih Hem Rakam Verdi: Gram Altın Ne Kadar Olacak? Gram Altın Ne Kadar Olacak?