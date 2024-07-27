İktidara Yakın Gazete Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verdi

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Moskova’da sürpriz bir şekilde ziyaret eden Esad’ın, Erdoğan ile ne zaman görüşeceği konusunda dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Buna göre iki lider “her an görüşebilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye iç savaşı başladığında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a ‘kardeşim Esad’ derken ‘katil Esed’ demeye başlamıştı ve Esad’a muhalif olan ÖSO gibi radikal dinci grupları desteklemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde iktidarın Suriye politikasını eleştirmiş ve "Suriye ile sempatik kanaldan temas ediyoruz. Arka kapı diplomasisi yani. Bu yaz içinde gidip Esad ile görüşmeyi düşünüyorum" demişti

Erdoğan ise bunun üzerine “katil Esad’dan” çark ederek ''Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak, geçmişte ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Esad'la biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın 'olmaz' diye kesinlikle bir şey mümkün değil, yine olur ve Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok'' ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Gazetesi’nde, Putin-Esad görüşmesi sonrası dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Habere göre, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecini yürüten iki ülke istihbaratlarının son bir aylık dönemde üç kritik görüşme yaptığı öğrenildi. Bu gelişmelere paralel, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Naryshkin’in Ankara’ya yaptığı özel ziyaret dikkati çekti. Naryshkin’in MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Esad-Erdoğan zirvesine dair, tarih, ülke tayini ile istişarelerde bulunduğu ve bu kritik buluşmaya son şeklin verildiği kaydedildi.

EN GEÇ AĞUSTOS

Başkent kaynakları, buluşmanın her an gerçekleşebileceğini belirtirken bir süredir ertelenen Erdoğan-Putin görüşmesi ve bu paralelde Erdoğan-Esad buluşmasının gerçekleşebileceğini aktardı. Rusya lideri Putin’in de bu temasa dâhil olabileceği kaydedildi. Buluşma yeri ile ilgili Irak seçeneği ilk günlerde gündeme gelirken Ankara’nın Türkiye-Suriye sınırında Kesep Kapısı seçeneği üzerinde durduğu ifade ediliyor. Sürecin hızlı ilerlediği ve en geç ağustos ayı içerisinde iki liderin birlikte fotoğraf vereceği yorumu yapılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem