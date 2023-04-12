Berna Laçin söylenmez dedi sonrasında ise itiraf etti! Kime oy verecek?

Ünlü oyuncu Berna Laçin, muhalif kimliğiyle biliniyor. Berna Laçin bu kez iktidarı eleştirmedi. Ancak oy vereceği adayı açıklayarak iktidar taraftarlarının tepkisini çekti. Berna Laçin açıktan oy vereceği Cumhurbaşkanı adayını ilan etti.

Oyuncu Berna Laçin, 14 Mayıs’ta günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçiminde oy verceği adayı açıkladı.

Laçin, seçimlerde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini duyurdu.

“ULU ORTA SORULMAZ AMA…”



Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Laçin, “Çok soran oluyor aslında çok kişiseldir oy dediğiniz şey öyle ulu orta sorulmaz ama ben söyleyeyim benim cumhurbaşkanı oyum sayın Kemal Kılıçdaroğlu” ifadelerini kullandı.