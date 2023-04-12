Ağzının ayarı olmayan 3 burç! Çeneleri çok düşük! Çileden çıkarmakta üstlerine yok..

Konuşmak, başlı başına bir insan aktivitesidir elbette. Konuşmayan insan sevilmez ancak çok konuşan insan ise asla çekilmiyor. Zodyak haritasında ise bu hiç çekilmeyen konuşmaktan nefes alamayan burçları sizler için derledik. Onlar baş şişiren bir konuşma sistemine sahip insanlar. Asla ayarları olmayan bu 3 burç, nerede nasıl konuşacağını bilmediğinden tam birer baş belası olabilmektedirler.

KAFA BEYİN BIRAKMIYORLAR

Bu burçlar konuştukça eminiz başınız ağrıyacak. Kafa beyin bırakmayan burçların listesi Akşam'da yer alan bir içerikte paylaşıldı.

İşte o burçlar.

BALIK BURCU

Balık gevezelikte zirvelerde oynuyor. Biraz sussa susmanın ne güzel olduğunu anlayacak. Ancak Balık burçları hiç susmadan konuşabilirler. Onların konuşmaları da oldukça rahatsız edicidir. Balık burçlarının ağızlarının ayarı olmadıkları gibi söylediklerinin de sınırı yok. Sonradan pişman olsalar bile onlar konuşmayı durduramayacak kadar boş boğazlılar.

İKİZLER BURCU

İkizler burcunun dengesiz tavırları dillerine de yansımış. Her ne kadar Balık burcu kadar olmazsalar da İkizler burcu da tam birer ayarsızlar. İkizler burcunun en büyük dengesizliği ise duyduğu bir şeyi nerede nasıl söyleyeceğinin hesabını yapmaz. Olur olmadık yerlerde tüm bildiklerini dökülür.

YAY BURCU

Aslında Yay burçları erken olgunlaşan aklı başında insanlardır. Ancak Yay burçlarının en büyük zaafı, konuşmaktır. Uzun süre susmayı bilmelerine rağmen onlar sahip oldukları sırları ağızlarından kaçırmayı da başarırlar. Yay burçları bu yüzden uzun süre konuşmaz. Konuşursa bilir ki tüm bildiklerini dökülecek.