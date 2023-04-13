Uğur Dündar tv100 ile yollarını ayırdı

Usta gazeteci Uğur Dündar, Mine Özbek ile birlikte TV100'den ayrıldıklarını duyurdu.

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Uğur Dündar tv100 ile yollarını ayırdı

Gazeteci Uğur Dündar, birlikte program yaptığı Mine Özbek ile birlikte TV100’den ayrıldıklarını duyurdu.

TV100’de Haftanın Panoraması programıyla izleyicisiyle buluşan Uğur Dündar ve Mine Özbek kanaldan ayrıldı.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Dündar, kanal yönetimine teşekkür ettiği paylaşımında şunları yazdı:

"Değerli kardeşim @mineozbekk ile, yaklaşık 3 aydır, "Haftanın Panoraması" programını ekrana getirdiğimiz @tv100 kanalından ayrılma kararı aldık. TV 100 yönetimine bugüne kadar sağlamış oldukları editoryal bağımsızlık nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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