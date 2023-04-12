İpek Özbey Sözcü TV'ye geçti

Halk TV'de Sansürsüz programının moderatörlüğünü yapan gazeteci İpek Özbey Halk TV'den ayrıldığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Özbey Sözcü TV'ye geçtiğini açıkladı. Özbey, "Bugün bir karar aldım. Sözcü'den aldığım teklif üzerine 15 aydır çalıştığım Halk TV'den dostça ayrılıyorum. Burada çok güzel günlerim oldu. Başta sevgili patronum @cafermahiroglu olmak üzere @bengushap ve tüm mesai arkadaşlarıma, kısaca Halk TV ailesine teşekkür ederim" dedi.

Bugün bir karar aldım. Sözcü'den aldığım teklif üzerine 15 aydır çalıştığım Halk TV'den dostça ayrılıyorum. Burada çok güzel günlerim oldu. Başta sevgili patronum @cafermahiroglu olmak üzere @bengushap ve tüm mesai arkadaşlarıma, kısaca Halk TV ailesine teşekkür ederim. — İpek Özbey (@ipekkozbey) April 12, 2023

Gazeteci İsmail Saymaz da geçtiğimiz günlerde Halk TV'den ayrılarak Sözcü TV'ye geçtiğini duyurmuştu.