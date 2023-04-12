İsmail Saymaz: Bağımsız, bağlantısız bir işverenin sahibi olduğu medyada çalışmanın önemini anladım

Halk TV'den ayrılarak Sözcü TV'ye geçen gazeteci İsmail Saymaz, "Bağımsız, bağlantısız bir işverenin sahibi olduğu medyada çalışmanın önemini anladım" dedi.

İsmail Saymaz: Bağımsız, bağlantısız bir işverenin sahibi olduğu medyada çalışmanın önemini anladım

Halk TV’nin son dönemde yaptığı atılımda önemli bir payı olan gazeteci İsmail Saymaz istifa ederek Sözcü grubuyla anlaşmış; hem televizyonda program hem de köşe yazarlığı yapacağı açıklanmıştı.

Dün akşam Fatih Portakal’ın konuğu olarak ilk yayınına çıkan Saymaz, "Ben 20 ay önce buradan ayrılmıştım. O zaman belli tercihlerin sonucunda ayrılmıştım. 20 aylık süreçte burada olmanın daha da anlamlı ve değerli olduğunu fark ettim. Özellikle bağımsız, bağlantısız bir işverenin, gazetecilikte aileden yetişmiş bir işverenin sahibi olduğu medya grubunda herhangi bir çıkar odağının baskısı altında kalmadan ve ona göğsünü gererek yayıncılık yapabilme çabasının içerisinde olmayı çok istiyordum ve bu fırsat ikinci kez ayağıma geldi" ifadesini kullandı.

Fatih Portakal'la haber sunma konusunda iddialaşan Saymaz, bültenin son haberini de sundu.

Sözcü’yle anlaşan İsmail Saymaz’in izleyicisine veda etmesine izin verilmediSözcü’yle anlaşan İsmail Saymaz’in izleyicisine veda etmesine izin verilmediMedya
Etiketler
İsmail Saymaz Fatih Portakal Sözcü TV
Ağzının ayarı olmayan 3 burç! Çeneleri çok düşük! Çileden çıkarmakta üstlerine yok.. Ağzının ayarı olmayan 3 burç! Çeneleri çok düşük! Çileden çıkarmakta üstlerine yok..
Zam sonrası emeklilere promosyon uyarısı: Bankadan ek ödemeyi isteyin! Zam sonrası emeklilere promosyon uyarısı: Bankadan ek ödemeyi isteyin!
Fatih Altaylı'dan Ümit Özdağ'a sert yanıt: 'Bundan sonra bir daha zor ekran yüzü görürsünüz' Fatih Altaylı'dan Ümit Özdağ'a sert yanıt: 'Bundan sonra bir daha zor ekran yüzü görürsünüz'
Yargı dizisinde düğüm çözülüyor! Final tarihiyle ilgili kesin bilgi herkesi üzdü.. Yargı dizisinde düğüm çözülüyor! Final tarihiyle ilgili kesin bilgi herkesi üzdü..
ÇOK OKUNANLAR
13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo 13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo
İslam Memiş saat verdi: Piyasalarda bugün tuzak var! İslam Memiş saat verdi: Piyasalarda bugün tuzak var!
Gezici son anketin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde
EYT'liler için SGK uzmanından uyarı: 'Devlet bu parayı geri ister' EYT'liler için SGK uzmanından uyarı: 'Devlet bu parayı geri ister'
Meteoroloji'den 16 ile uyarı: Kuvvetli kar yağışına dikkat Meteoroloji'den 16 ile uyarı: Kuvvetli kar yağışına dikkat