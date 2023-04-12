İsmail Saymaz: Bağımsız, bağlantısız bir işverenin sahibi olduğu medyada çalışmanın önemini anladım

Halk TV’nin son dönemde yaptığı atılımda önemli bir payı olan gazeteci İsmail Saymaz istifa ederek Sözcü grubuyla anlaşmış; hem televizyonda program hem de köşe yazarlığı yapacağı açıklanmıştı.

Dün akşam Fatih Portakal’ın konuğu olarak ilk yayınına çıkan Saymaz, "Ben 20 ay önce buradan ayrılmıştım. O zaman belli tercihlerin sonucunda ayrılmıştım. 20 aylık süreçte burada olmanın daha da anlamlı ve değerli olduğunu fark ettim. Özellikle bağımsız, bağlantısız bir işverenin, gazetecilikte aileden yetişmiş bir işverenin sahibi olduğu medya grubunda herhangi bir çıkar odağının baskısı altında kalmadan ve ona göğsünü gererek yayıncılık yapabilme çabasının içerisinde olmayı çok istiyordum ve bu fırsat ikinci kez ayağıma geldi" ifadesini kullandı.

Fatih Portakal'la haber sunma konusunda iddialaşan Saymaz, bültenin son haberini de sundu.