Fatih Altaylı'dan Ümit Özdağ'a sert yanıt: 'Bundan sonra bir daha zor ekran yüzü görürsünüz'

Gazeteci Fatih Altaylı, 'Medya bize ambargo uyguluyor' diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yanıt verdi.

Fatih Altaylı'dan Ümit Özdağ'a sert yanıt: 'Bundan sonra bir daha zor ekran yüzü görürsünüz'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, medya organlarının kendilerini yeteri kadar göstermediğini belirterek; "Bize medyada ambargo uygulanıyor" demişti. 

ALTAYLI'DAN YANIT

Özdağ'a yanıt Gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. 

Habertürk canlı yayınında konuşan Altaylı, "Ümit Özdağ, "Bize medyada ambargo uygulanıyor" demiş. Allah aşkına bu haksızlığı bari bana yapmayın" ifadelerini kullandı. 

"ZOR EKRAN YÜZÜ GÖRÜRSÜNÜZ"

Altaylı sözlerinin devamında ise "2 hafta önce partinizin cumhurbaşkanı adayını ilk kez ben ağırladım. Siz Ambargo deyince kalbimi kırdınız. Bundan sonra bir daha zor ekran yüzü görürsünüz" dedi.

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