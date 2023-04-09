Buket Aydın'ın saatinin fiyatı gündemde: "Yemese içmese 5 yılda alabilir..."

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan spiker Buket Aydın son dönemde özel hayatı kadar yorumlarıyla da gündemde. Son olarak, "Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş. Erdoğan gitsin de gerekirse HDP gelsin, gerekirse özerklik verelim, FETÖ'cüler gelsin..." yorumuyla sosyal medyada tepki çeken Aydın'ın kolundaki saatin fiyatı, duyanları şaşkına çevirdi.

Rolex marka saatin fiyatının 130 bin dolar olduğu öne sürüldü ancak saatin yaklaşık fiyatının 60 bin dolar (1 milyon 155 bin lira) olduğu ortaya çıktı. Milyon liralık Rolex Daytona Everose Gold model saati takan Buket Aydın'a sosyal medyada yorum yağdı.

FEYZİ İŞBAŞARAN: YEMESE İÇMESE 5 YILDA ALABİLİR

Saatin fiyatının 2 milyon 500 bin TL olduğunu söyleyen Eski AKP'li vekil Feyzi İşbaşaran da konuya dair sessiz kalmadı. İşbaşaran paylaşımında, "Bir haber sunucusu, en düşük 20 bin TL alıyor,100 bin TL alan da var. Ortalaması 40 bin TL. Buket Aydın’ın kolundaki saat 2 milyon 500 bin TL. Yani hiç yemese içmese böyle bir saati 5 yılda alabilir. Görünen bu saat, başka neler var bilmiyoruz. Şimdi bu…" ifadelerini kullandı.