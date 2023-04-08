Hulusi Kentmen'in vasiyetini torunu yerine getirdi

Yeşilçam’ın sevilen oyuncusu Hulusi Kentmen’in 1961 yılında açtığı ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle kapattığı Hulusi Kentmen Tiyatrosu, torunu Melek Kentmen tarafından yeniden kuruldu. Dedesinin vasiyetini yerine getiren Melek Kentmen, 'Yeşilçam Müzikali'ni seyirciyle buluşturacak.

Son Güncelleme:
Hulusi Kentmen'in vasiyetini torunu yerine getirdi

Yeşilçam’ın tonton dedesi Hulusi Kentmen’in 1961 yılında açtığı ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle kapattığı Hulusi Kentmen Tiyatrosu, torunu Melek Kentmen tarafından yeniden açıldı. Dedesinin vasiyeti için tiyatroyu yeniden açan Melek Kentmen, ilk olarak 'Yeşilçam Müzikali'ni seyirciyle buluşturacak.

Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen, 1961 senesinde kendi adını taşıyan bir tiyatro kursa da maddi imkânsızlıklar nedeniyle tiyatroyu bir süre sonra kapatmıştı.

1993 yılında vefat eden efsane oyuncunun torunu Melek Kentmen, Hulusi Kentmen Tiyatrosu’nu yeniden kurdu. Kentmen, dedesinin hem vasiyetini yerine getirmek hem de adını yaşatmak istediği için bu kararı aldığını açıkladı.

Hulusi Kentmen Tiyatrosu ilk olarak 'Yeşilçam Müzikali' ile seyirciyle buluşacak. Ferhat Uludere’nin yazdığı, Cenk Yüksel’in yönettiği oyunda 20 oyuncu rol alıyor.

GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Mayıs ayında seyircinin beğenisine sunulacak olan 'Yeşilçam Müzikali'nin ilk gecesinden elde edilecek gelir depremzedeler için bağışlanacak.

Sonraki süreçte de Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği’ne düzenli olarak bağış yapılacak.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kanal D dizisinde sarsıcı ayrılık! Apar topar kadrodan çıkışı yapıldı.. Kanal D dizisinde sarsıcı ayrılık! Apar topar kadrodan çıkışı yapıldı..
Sözcü TV, ödüllü ekran yüzünü kadrosuna kattı Sözcü TV, ödüllü ekran yüzünü kadrosuna kattı
Sahur için en pratik börek! Dakikalar içinde pişiyor, uğraştırmıyor! Sahur için en pratik börek! Dakikalar içinde pişiyor, uğraştırmıyor!
Yalı Çapkını dizisi transfere doymuyor! Kadroya 2 bomba oyuncu daha! Yalı Çapkını dizisi transfere doymuyor! Kadroya 2 bomba oyuncu daha!
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..
ÇOK OKUNANLAR
Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı
Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..