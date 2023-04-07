Sözcü TV, ödüllü ekran yüzünü kadrosuna kattı

Genel Müdür koltuğunda Alişer Delek'in oturduğu Sözcü TV, KRT TV ile yollarını ayıran Deniz Gez’i kadrosuna kattı.

KRT TV bünyesinde hafta sonu bültenlerini sunan ve çeşitli program sunuculuğu yapan tecrübeli isim bundan sonra Sözcü TV bünyesinde editör olarak görev yapacak.

Artık @szctelevizyonu ailesinin bir üyesiyim.



Sözcü TV Gen. Müdürü @AliserDelek ve Sözcü TV Haber Koordinatörü @ozgurcakmakci'nın desteği ile çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. https://t.co/nd3acUlLdL — Deniz Gez (@denizgeztr) April 7, 2023

DENİZ GEZ KİMDİR?

2013 yılında Erzurum merkezli Kardelen TV'de ana haber bülteni sundu. 2017'de TV5'e transfer olarak 2 yıl boyunca hafta sonu ana haber bültenlerini sunmaya başladı. 2019 yılında tv100'ün kuruluşunda yer aldı. İstanbul muhabirliği ve haber bülteni spikerliği yaptı.

2020 yılının mayıs ayında Halk TV'de program editörü olarak başladı. Program editörlüğünün yanı sıra Halk TV'de hafta sonu bültenlerini sundu. 2021 yılının mart ayında Halk TV'den ayrıldıktan sonra KRT TV'yle el sıkıştı. 2 yıl boyunca hafta sonu bültenlerini sundu.

Deniz Gez 2016 yılında "Farklı Bakış" programıyla Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından en iyi siyasi tartışma programı ve 2022 yılında Türk Metal Sendikası tarafından yılın "Emek Dostu" televizyoncusu ödülüne layık görüldü.