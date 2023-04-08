"ABD, TRT World çalışanlarının basın kartlarını iptal etti" iddiası: Basın değil lobi şirketi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), TRT World kanalını "basın değil lobi şirketi" olarak değerlendirdiği ve bu nedenle çalışanların basın kartlarını iptal ettiği öne sürüldü.

Tele1'den Yılmaz Polat'ın haberine göre, ABD, TRT’nin İngilizce yayın yapan TRT World isimli kanalında çalışanların basın kartlarını iptal etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Washington Temsilcisi Polat, şunları söyledi:

“TRT burada bir şirket kurdu. TRT World adı altında şirket kurdu. Bu da Amerikan yasalarına göre ki Amerika Adalet Bakanlığı bunun bir lobi şirketi statüsünde olduğunu yani bir basın kuruluşu değil lobi şirketi. Bunun paraları da artık bildiriliyor. Bunun ötesinde TRT muhabirlerinin de burada basın kartlarını iptal etti. Yani bizim Amerikan Kongresi’ne ya da başka bir Amerikan haber izlemek için resmi kurumuna haber izlemek için yabancı basın için verilen basın kartları TRT mensupları için yok.”