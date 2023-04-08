"ABD, TRT World çalışanlarının basın kartlarını iptal etti" iddiası: Basın değil lobi şirketi

ABD!nin TRT World kanalı çalışanlarının basın kartlarını iptal ettiği iddia edildi.

Son Güncelleme:
"ABD, TRT World çalışanlarının basın kartlarını iptal etti" iddiası: Basın değil lobi şirketi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), TRT World kanalını "basın değil lobi şirketi" olarak değerlendirdiği ve bu nedenle çalışanların basın kartlarını iptal ettiği öne sürüldü.

Tele1'den Yılmaz Polat'ın haberine göre, ABD, TRT’nin İngilizce yayın yapan TRT World isimli kanalında çalışanların basın kartlarını iptal etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Washington Temsilcisi Polat, şunları söyledi:

“TRT burada bir şirket kurdu. TRT World adı altında şirket kurdu. Bu da Amerikan yasalarına göre ki Amerika Adalet Bakanlığı bunun bir lobi şirketi statüsünde olduğunu yani bir basın kuruluşu değil lobi şirketi. Bunun paraları da artık bildiriliyor. Bunun ötesinde TRT muhabirlerinin de burada basın kartlarını iptal etti. Yani bizim Amerikan Kongresi’ne ya da başka bir Amerikan haber izlemek için resmi kurumuna haber izlemek için yabancı basın için verilen basın kartları TRT mensupları için yok.”

Etiketler
TRT ABD
Son Güncelleme:
Lady Gaga’nın yeni rolü için değişimi beğeni topladı Lady Gaga’nın yeni rolü için değişimi beğeni topladı
Çin, Tayvan çevresinde 3 günlük tatbikat başlattı Çin, Tayvan çevresinde 3 günlük tatbikat başlattı
Kanal D dizisinde sarsıcı ayrılık! Apar topar kadrodan çıkışı yapıldı.. Kanal D dizisinde sarsıcı ayrılık! Apar topar kadrodan çıkışı yapıldı..
Sahurda pişi yaparken deneyin! Ne yağ çekiyor ne kuru oluyor! Balon gibi kabarıyor Sahurda pişi yaparken deneyin! Ne yağ çekiyor ne kuru oluyor! Balon gibi kabarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı
Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..