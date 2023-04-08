Lady Gaga’nın yeni rolü için değişimi beğeni topladı

Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in başrollerinde yer aldığı, serinin devam filmi Joker'in yönetmeni Todd Phillips, çekimlerin tamamlandığını duyurdu.

52 yaşındaki yönetmen, Instagram'dan filmin karelerini paylaştı. 4 Ekim 2024'te gösterime girmesi beklenen filmde Lady Gaga'nın değişimi olay oldu.

37 yaşındaki Lady Gaga, Joker: Folie à Deux'da Harley Quinn'i canlandırıyor. 48 yaşındaki Phoenix'in ise tabii ki Joker...

Joker filminin devamı hayranlar tarafından heyecanla bekleniyordu. İlk filmde olduğu gibi Todd Phillips yönetmenliğindeki ikinci filmde de Joaquin Phoenix yer alırken, ünlü oyuncuya bu defa Lady Gaga da eşlik ediyor.

Instagram’da Harley Quinn’in kırpılmış saçlarını gören hayranları yorumlarda, Lady Gaga’nın dönüşümü karşısında şoke olduklarını belirtti. Phillips’in paylaşımından sonra 37 yaşındaki Gaga da fotoğrafını kendi profilinde paylaşmayı ihmal etmedi.

Fotoğrafta, Gaga’nın normalde uzun olan sarı saçlarının çene hizasında olduğu görüldü. Pek çok hayran, ünlü oyuncunun yeni imajını övgüyle karşılasa da bazıları bu değişimi pek de beğenmedi.

Joker, dünya çapında 1 milyar dolar gişe hasılatı yaptı. Phoenix, filmle En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazandı.

2020'de New York Times, Phoenix'i 21. yüzyılın en büyük aktörlerinden biri olarak seçti.

Devam filmi, bir pop süperstarı ve aktris olarak Gaga'nın güçlü yanlarını yansıtan müzikal öğeler içeriyor.

Orijinal adı Joker: Folie à Deux olan filmin kadrosunda ayrıca Sophie Dumond rolünde Zazie Beetz, Brendan Gleeson ve Catherine Keener yer alıyor.

Folie à deux, 'İki Kişilik Çılgınlık' anlamına gelen Fransızca bir terim...

Joker: Folie à Deux'un 4 Ekim 2024'te Warner Bros Pictures tarafından sinemalarda gösterilmesi planlanıyor.