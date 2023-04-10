Sözcü’yle anlaşan İsmail Saymaz’in izleyicisine veda etmesine izin verilmedi

Bugün medya dünyasında bomba bir haber patladı. Medyaradar, gazeteci İsmail Saymaz’ın Sözcü TV ve Sözcü gazetesine geri döndüğünü yazdı.

Aslında İsmail Saymaz’ın Sözcü’den aldığı ilk teklif değildi bu. Geçtiğimiz ay yayın hayatına başlayan Sözcü TV’nin başına gelen Alişer Delek’in ilk aradığı isimlerden biri de İsmail Saymaz’dı. Ancak Saymaz o teklifi reddetmişti.

Fakat seçim sürecinin daralmasıyla birlikte Halk TV’nin en önemli ekran yüzlerinden biri olan halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz yakın çevresine kanal yönetimiyle arasında rahatsızlık olduğundan dem vurmaya başlamıştı. Bu kulis Alişer Delek’in kulağına ulaşınca Sözcü TV Genel Müdürü bir kez daha İsmail Saymaz’a ulaştı.

Delek sonrasında yaşananları Medyaradar’a şöyle aktardı: "İsmail Saymaz'la çok eskiye dayalı bir arkadaşlığımız var. İsmail son dönemin en iyi muhabir ve gazetecisi. Görüşmemizde Sözcü TV'de beraber neler yapabileceğimizi konuştuk. Buradaki ekibi ve oluşan havayı sevdi. Sözcü'nün kendisinden beklentilerini aktardım. O da editöryal bir tercih yaptı ve Sözcü ailesine katılma kararı aldı.”

MAHİROĞLU’NDAN SERT TEPKİ: “SEÇİME GİDERKEN SON PLÂNLARINI DEVREYE KOYARAK YOLUMUZDAN DÖNDÜRECEKLERİNİ SANIYORLAR”

Ancak bu durum Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun tepkisini çekti. İsmail Saymaz’ı kalmaya ikna edemeyen Mahiroğlu, isim vermeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski ekran yüzünü hedef aldı:

"Sevgili Halk TV Dostları, sayenizde büyüyen HALK TV 'ye karşı bugüne kadar yapılan tüm saldırıları ve planları püskürttük ama teslim olmadık şimdi de seçime giderken son plânlarını devreye koyarak yolumuzdan döndüreceklerini sanıyorlar, bilsinler ki halkın gücü satılık değildir.”

Her ne kadar hiçbir isim telaffuz etmemiş olsa da Mahiroğlu’nun bu sözlerle hedef aldığı ismin İsmail Saymaz olduğu açık.

SAYMAZ: “SÖZCÜ’NÜN KURUMSAL YAPISI VE EDİTORYAL KADROSUNUN GÜÇLÜ OLMASI BU KARARI VERMEMİ KOLAYLAŞTIRDI”

Gelelim İsmail Saymaz cephesine.

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre Saymaz, verdiği karardan emin. Özellikle yeniden yazılı basına dönmüş olmasından mutluluk duyuyor.

İsmail Saymaz’ın yakın çevresine ayrıca “Sözcü’nün kurumsal yapısı ve editoryal kadrosunun güçlü olması bu kararı vermemi kolaylaştırdı. Alişer Delek zaten eski arkadaşım. Hüseyin Tahmaz, Alpaslan Akkuş gibi deneyimli editör arkadaşlar var. Henüz program günlerini belirlemedik ama en kısa zamanda ekranda olacağım” dediği belirtiliyor.

YAYINA ÇIKARTILMAYACAK

Gerçek Gündem’in öğrendiği bilgiye göre İsmail Saymaz bugün Halk TV izleyicisine veda etmek istiyordu.

Her pazartesi günü olduğu gibi bugün 20.00'da yayımlanacak Kadri Gürsel ile 'Konuşmasak Olmaz' programına çıkarak vedalaşmak isteyen Saymaz’ın bu talebi kabul edilmedi. Program tanıtımları da yayınlanmadı.

Böylelikle Saymaz 2021 yılının Ağustos ayında başladığı Halk TV macerasına izleyicilerine veda etmeden son vermiş oldu.