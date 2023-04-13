Teşkilat dizisi bitiyor mu? TRT1'den sevilen dizi için flaş karar..

TRT1’de aksiyonun ardı arkasının kesilmediği sahneleriyle ekran başındakilerin heyecanını yükselten Teşkilat dizisi artık kritik bir eşiğe gelmiş durumda.

PAZAR GÜNLERİNE DAMGA VURUYOR

Yayına girdiği her hafta nefeslerin tutularak izlendiği Teşkilat dizisinin 4.sezon onayı alıp almayacağı bir süre sonra netlik kazanacak.

haber7'de yer alan bilgilere göre; Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyenlerin severek seyrettiği yapımlar arasında yer alan Teşkilat dizisinin 3.sezonunu tamamlamasına yalnızca sayılı günler kaldı. Zorlu ve yorucu geçen bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Teşkilat dizisiyle alakalı özellikle son zamanlarda akılları kurcalayan bir durum oldu.

Sezonun sezona doğru adım adım yaklaşılırken bir yandan da akıbetinin ne olacağı seyircilerin kafasında soru işareti oluşturdu. Alınan son bilgiler doğrultusunda yakın bir zaman sonra Teşkilat dizisinin 4.sezon çekimlerinin yapılıp yapılmayacağı belirlenecek. Bu gelişmenin üzerine Teşkilat dizisini yakından takip edenleri şimdiden bir merak sardı ve gözü kulağı TRT1’den gelecek açıklamaya çevrildi.

Kritik bir eşiğe gelen ve henüz karar aşamasında olduğu belirtilen Teşkilat dizisinin seyircisi 4.sezonda da ekranlardaki yerini alması için sosyal medyada çağrıda bulundu.

7 Mart 2021’den beri yayınlanan Tims&B Productions imzalı Teşkilat dizisinin yönetmenliğini Burak Arlıel, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, senaristliğini ise Teşkilat Senaryo Ekibi üstleniyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) çalışanlarının hikayesini gözler önüne seren Teşkilat projesinin oyuncu kadrosunda ise; Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun, Yunus, Emre Yıldırımer, Turgut Tunçalp ve Levent Can gibi isimler yer alıyor.