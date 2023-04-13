Sahur için deneyebilirsiniz. Puf puf kabarıyor tadan börek sanıyor...

Sahurda pratik yiyecekler tercih edilir. Hamur işi sevenlerin işini kolaylaştıracak ve çok sevecekleri bir tarif var. Bu tarifi sahurda mutlaka denemelisiniz.

İŞTE TUZLU KREP TARİFİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Habertürk'te yer alan bir içerikte; Peynirli krep tarifinin ayrıntıları paylaşıldı. Bu tarifle yapılan krep börek kıvamında oluyor.

PEYNİRLİ KREP TARİFİ

Malzemeler

1 yumurta

1 buçuk su bardağı un

1 su bardağı süt

Bir tutam tuz

1 çay kaşığı karbonat (Sihirli malzememiz)

Karışık peynir ( Oranı damak tadınıza göre ayarlamanızı öneririz)

İsteğe bağlı maydanoz, kekik ya da dereotu

PEYNİRLİ KREP NASIL YAPILIR?

Peynirli krep iki şekilde yapılır. Biri krebin içine peynir konarak diğeri de malzemenin içine peynir konularak. Önce tercihinizi yapın. Daha sonra tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Peynir içinde olacaksa bu etapta peyniri de ekleyin. Maydanoz, dereotu, kekik hangisini tercih ettiyseniz onu da ekleyin. Az yağ sürdüğünüz ısıtılmış tavaya kepçe yardımı ile tavanın tabanına eşit yayılacak şekilde krep hamurunu dökün. Pişince diğer yüzü için de aynı işlemi kullanın. Peyniri arasına koyacaksanız. Krepin ilk yüzü piştikten sonra çevirin yarısına peynir doldurun ve pişen krebi ikiye katlayarak peynirin arasında kalmasını sağlayan. Yine üzerine kekik ya da maydanoz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...