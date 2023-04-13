Gönül Dağı dizisinde beklenmedik gelişme.. Seyircilerin beklemediği karar..

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nda ilginç gelişme! Veda eden isim yeniden mi projeye dahil olacak?

Gönül Dağı dizisinde beklenmedik gelişme.. Seyircilerin beklemediği karar..

Unutulmaya yüz tutmuş manevi değerleri izleyenlere tüm doğallığıyla yansıtan ve samimi hikayesiyle hayran bıraktıran Gönül Dağı dizisine Gülhan Tekin’in döneceği iddiası seyircileri heyecanlandırdı.

CUMARTESİ AKŞAMLARINA DAMGA VURUYOR

Hemen herkesin kendinden bir şeyler bulabildiği ve birbirinden önemli dersleri de içerisinde barındıran Gönül Dağı dizisinin sürpriz ismi hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Medyada yer alan bilgilere göre; Gönül Dağı dizisinde üstlendiği ‘Günşıl Kaya’ karakteriyle farklı bir renk katan ve geniş bir kitlenin yakından tanıdığı isim haline gelen Gülhan Tekin, bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda projeyle yollarını ayırmıştı.

GERİ DÖNÜYOR İDDİASI

Ramazan’ın annesi ve Hüseyin’in eşi rolüyle ilgi odağına yerleşen ve performansıyla izleyenlerin beğenisini kazanan Gülhan Tekin’in Gönül Dağı’yla yollarının tekrardan kesişeceği iddiası ortalığı salladı.

Gönül Dağı dizisinde beklenmedik gelişme.. Seyircilerin beklemediği karar.. - Resim : 1

Sosyal medya gündeminde konuşulan bu iddianın gerçek olup olmadığı şimdilik bilinmese de Gönül Dağı’nın unutulmaz oyuncusu Gülhan Tekin’in takipçileri yayılan haberi coşkuyla karşıladı.

Gönül Dağı’ndaki performansıyla akıllara kazınan Gülhan Tekin, Avrupa Yakası, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Çok Filim Hareketler Bunlar, Bir Demet Tiyatro, Türk Malı, Aşağı Yukarı Yemişliler, Ali Ayşe’yi Seviyor gibi yapımlarda boy göstermişti.

Gönül Dağı dizisinde beklenmedik gelişme.. Seyircilerin beklemediği karar..
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