İftara vaktiniz kalmadıysa mercimek çorbasını böyle pişirmeniz önerilir

Mercimek çorbası düdüklü tencerede nasıl yapılır? İftara vakti kalmayanlar bu tarifle çorbasını yapabilirler.

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İftara vaktiniz kalmadıysa mercimek çorbasını böyle pişirmeniz önerilir

İftara aceleniz varsa işinizi kolaylaştıracak harika bir tarif var. Mercimek çorbası genelde klasik tencerelerde yapılıyor. Ancak düdüklü tencerede de mercimek çorbasını yapmak mümkün.

Habertürk'te yer alan içerikte; Düdüklü tencerede yapılan mercimek çorbasının tarifi paylaşıldı. İşte o tarif.

Düdüklüde Mercimek Çorbası Malzemeler:

2 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet orta boy soğan
1 adet patates
1 adet orta havuç
1,5 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı sıvıyağ
1 yemek kaşığı domates salçası
1,5 litre su
2 tatlı kaşığı nane
Tuz

Üzeri İçin;

Pul biber
Nane

Düdüklüde Mercimek Çorbası Yapılışı:

İftara vaktiniz kalmadıysa mercimek çorbasını böyle pişirmeniz önerilir - Resim : 1
Öncelikle mercimekleri suyu berrak olana kadar yıkayın.
Süzgece alıp süzülmesini bekleyin.
Daha sonra tencereye ince ince doğranmış soğanı tereyağı ve sıvıyağ karışımıyla kavurun.
Salçasını da ekleyip, kokusu çıkana kadar kavurun.
Rendelemiş olduğunuz patates ve havuçları da ekleyin.
Biraz daha kavurun.
Daha sonra süzülen mercimekleri tencereye alalım.
Suyunu ve tuzunu ekleyin.
Düdüklü tencerenin kapağını kapatın.
Ora ateşte kaynamaya bırakın.
Kaynarken düdüklünün havasını açık tutun.
Kaynadıktan sonra kapatın.
Kapattıktan 15-20 dakika sonra ocaktan alın.
Düdüklü tencerenin havasını aldıktan sonra kapağını açın.
En son olarak da pul biber ve nanesini ekleyin.
Sıcak olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…


Püf Noktası:

Düdüklü tencerede çorba pişirirken dikkatli olun.
Çorbanız kaynadıktan sonra kapağının üzerindeki fıs düğmesini indirin ve ocağın altını kısın.
Pürüzsüz bir kıvamda olmasını isterseniz blenderden geçirebilirsiniz.
Arzu ederseniz pul biber ve naneyi tereyağında kızdırarak da sosunu dökebilirsiniz.

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