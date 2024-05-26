Kerem Bürsin NOW TV'deki vedasıyla herkesi yıkmıştı. Sevindiren haber geldi

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın başrolünde yer aldığı Mavi Mağara isimli filmin ne zaman yayımlanacağı büyük merak konusuydu.

YAKIŞIKLI OYUNCUDAN SEVİNDİREN AÇIKLAMA

TV100 Kameralarına yakalanan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Devrim Özkan ile başrolünde yer aldığı Mavi Mağara isimli filmin çekimlerini yeni bitirdiklerini söyledi.

KADRODA KİMLER YER ALIYOR?

Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Okan Yalabık, Deniz Cengiz, Ece Dizdar, Yüsra Geyik gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı filmin Amazon Prime Video dijital platformunda izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Çekimlerin çok güzel geçtiğini belirten Kerem Bürsin, filmin Eylül veya Ekim ayı sonunda izleyicilerle bulaşabileceğini ama net tarihi bilmediğini söyledi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlara hayranlarından gelen yorumlara çok bakmadığını ifade eden ünlü oyuncu, kendisi için sporun fiziksel değil psikolojik anlamının daha önde olduğunu da ifade etti.

Oyuncu, “Spor fiziğe yansıyor” diyerek kaslarının çok konuşulması ile ilgili soruların pek de üzerinde durmak istemedi.

Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya övgüsüyle de dikkat çeken Kerem Bürsin, güzel bir dostluklarının olduğunun da altını çizdi.