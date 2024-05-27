Çok sayıda firma ile anlaşması bulunuyordu... Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti

Ekonomik dar boğazı aşamayarak konkordato ilan eden mobilya devi iflas etti.

Çok sayıda firma ile anlaşması bulunuyordu... Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti

Son dönemde ülke genelinde çok sayıda şirket iflas etti. İflas eden şirketler arasında Bursa merkezli bir mobilya devi de katıldı. Yeniçağ'daki habere göre; Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce konkordato ilen eden My Home Koltuk Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 15 Mayıs tarihi itibariyle iflasına karar verdi. Mobilya devinin iflas etmesi sektördü büyük hayal kırıklığı yarattı.

İflas kararının ardından ise İnegöl İcra Dairesi, basit tasfiyede alacaklılara davet ilanı gönderdi.

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Şirketin iflası nedeni ile gelir gider kalemlerinde çıkabilecek sorunların önüne geçmek amacı ile alacaklılar için ilan çıkartıldı. Mal ve hakların belirlenmesi için tutulan defterle paylaşımın basit şekilde yapılması talep edilerek alacaklıların bildirimde bulunmaları istendi.

MY HOME BATTI, ALACAKLILARA DAVET İLANI GÖNDERİLDİ

İnegöl İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilanda MY HOME KOLTUK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin vergi numarası verilerek 15 Mayıs 2024 tarihi itibari ile iflasının kesinleştiği belirtilerek "Bu nedenle alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu süre içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği" duyuruldu.

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