Bir dönem daha kapandı ve ekip vedalaştı. ATV'nin sevilen dizisine final kararı
Herkes yeni sezonda da yer almasını beklerken sevilen dizi final yaptı. ATV ekranlarında yayımlanan Oktay Kaynarca'nın başrol oyuncusu olduğu ''Ben Bu Cihan'a Sığmazam'' dizisi ekrana veda ediyor
Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan’ın yer aldığı, yapımcılığını KYN Yapım’ın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri tamamlandı.
Dizidoktoru.com'daki habere göre; Ekip ve oyuncular son kez bir araya gelip keyifli anlar yaşadılar. Usta oyuncu Oktay Kaynarca tüm ekibe ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür etti
Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya ve KYN Production imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi.
Dizinin kadrosunda Oktay Kaynarca, Onur Tan
Başrol: Oktay Kaynarca; Ebru Özkan; Pelin Akil; Burak Çelik; İsmail Demirci; Ozan Akbaba gibi isimler yer alıyordu.
Ben Bu Cihana Sığmazam neden final yapıyor?
Başlangıcından itibaren izleyicilerden büyük ilgi gören Ben Bu Cihana Sığmazam, son bölümlerinde reytinglerde düşüş yaşamıştı. Bu düşüşün, dizinin final kararında etkili olduğu tahmin ediliyor. ATV'nin yeni dizi için hazırlıklara başladığı öğrenildi.