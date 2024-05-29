Sandık Kokusu yine herkesi ters köşe yapacak! Show TV'den beklenmedik hamle

Sandık Kokusu izlenme rekorları kırıyor. Show TV'den yeni sezon hamlesi geldi. Dizide ise heyecan yine dorukta. Çocuklarından Reha'nın kirli oyunu nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Karsu çözümü buldu.

Dizidoktoru.com'un aktardığı bilgilere göre; Yeni bölümde neler yaşanacak belli oldu.Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler buluşuyor.



Sandık Kokusu’nun 24. Bölümünde;

Hasan, Atilla’ya verdiği sözü tutup Mert’le buzları eritmeye çalışır. Filiz, Serdar’ın üstten tavırlarına daha fazla dayanamayıp istifa eder. Hasan’ın teklifiyle kafenin idaresini alır. Bir anda üç çocuk annesi olan Hande, yeni düzene ayak uydurmakta güçlük çeker. Tılsım kendini idare edebilse bile Deniz ve Selin’in bakımı onu çok zorlar. Atilla’nın boşalan evine Lale’nin bir arkadaşı taşınır. Irmak yan eve taşınanın Kıvanç olduğunu görür. Karsu, Hasan’ın yardımıyla çocukların yeni okulunda işe başlar. Tılsım utancından çok yanaşmasa da Deniz, bu duruma çok sevinir.

“Sandık Kokusu” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!